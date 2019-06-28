Instagram探索功能加廣告　估計創造超過3百億額外收入

▲社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

據外媒報導，未來在使用臉書旗下的社群軟體Instagram的「探索」（Explore）功能時，將會出現廣告，分析師表示，此舉可望讓臉書在2021年前獲得額外的10億美元以上的收入。

綜合外電報導，臉書在26日宣布將在Instagram的「探索」（Explore）功能中插入廣告，臉書表示，「點擊瀏覽中的照片或影片後，人們可能會開始將廣告看作是他們瀏覽體驗的一部分。」據了解，探索功能是一項協助用戶找到他們可能有興趣看到或關注的新事物，據臉書表示，目前每個月有超過50％的Instagram用戶會使用探索功能。

摩根士丹利分析師Brian Nowak 27日指出，考慮到Instagram探索功能的普及，他認為到了2021年前，這項新廣告的推動計畫有望提供10億美元以上的收入，「這項計畫代表臉書已經找到如何將Instagram變現和延長盈利的方法。」他也認為，在探索功能中添加廣告可以與Instagram Checkout功能（購物功能）結合得很好，他預估，Instagram Checkout功能可能在2021年前增加40億的收入。

此外，德意志銀行分析師Lloyd Walmsley也重申對臉書股票的買入評級，並將其目標股價從220美元上調至230美元。臉書股價今年以來上漲44％。