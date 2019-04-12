台灣人壽線上核保衝上第2名　一份保單送到保戶家只要3天以內

▲台灣人壽總經理莊中慶（中）。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

台灣人壽線上核保已衝上第2大，僅次於國泰人壽，讓過去一份保單送到保戶手上傳統作業8天以上，現在只要3天以內就送達。

中信金控總經理吳一揆日前於儲備幹部（MA）招募計畫說明會中強調，繼續維持「保險、數位、海外」三大發展策略，短時間併購3間保險公司，而且透露子公司台灣人壽的線上核保件數，已逼近國泰人壽。

台灣人壽則表示，傳統核保作業，是由核保人員逐案檢視要保文件進行核保評估，線上核保則是將核保條件規則化並建置於系統，藉由系統檢核完成核保程序。

線上核保的特色為「快速、正確」，可以加快核保程序，客戶可以很快知道核保結果，並能有效降低核保人力需求。當台壽業務員透過行動投保工具的使用率已接近100%，由於採取線上方式受理進件，不僅加快核保速度，同時搭配拍照上傳文件與即時檢核，提升文件正確性，還能降低照會率。而網路投保更做到線上即時核保，客戶24小時使用台壽網路投保，三步驟即可快速完成投保。

台灣人壽也強調，線上核保對客戶最大好處是，時效的全面提升。傳統作業方式，原本一份保單，從客戶購買到真正寄發到客戶手上，大約要8天以上的時間，但現在只要3天以內就送到。若客戶搭配選擇電子保單的話，更可做到投保後翌日即可收到，確實可以達到快速便利又環保節能。