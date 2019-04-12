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八德區大同社區發展協會成果展　鄭文燦力挺趙正宇連任

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▲八德區大同社區發展協會成果展，鄭文燦力挺趙正宇連任。（圖／趙正宇服務處提供）

▲八德區大同社區發展協會成果展，鄭文燦力挺趙正宇連任。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，國、民兩黨在桃園市各選區，尚進行黨內初選協調之際，尋求連任的無黨籍立委趙正宇，於出席八德區大同社區成果展中，獲市長鄭文燦到場力挺，鄭文燦力讚趙正宇在地深耕20年，是最接地氣、服務最落實的民代，只要卡到中央單位的問題，打電話或是LINE給趙，他很快就有回應，這樣好的立委要繼續支持。

八德區大同社區12日舉辦全社區成果展，榮譽理事長、立法委員趙正宇暨大同社區理事長吳淑惠，邀集全八德22社區發展協會共襄盛舉，參加人數逾800人，還有社區包2輛遊覽車共襄盛舉，大同社區號召力與魅力可見一斑。▲八德區大同社區發展協會成果展，鄭文燦力挺趙正宇連任。（圖／趙正宇服務處提供）

▲八德區大同社區發展協會成果展，逾800志工互交流。（圖／趙正宇服務處提供）

此次活動於八德竹園餐廳舉辦，有優質軟硬體設備，讓全八德區22個社區發展協會交流互動，社區分別演出掌中布袋戲班、少數民族樂器葫蘆絲及精彩歌舞，市長鄭文燦也在特地抽空趕來共襄盛舉。

趙正宇表示，今天活動參加人數高達8、900人，擠滿會場，感謝大家支持與出席。社區透過交流，可以彼此學習與進步。提到進步，他也提到爭取八德捷運動工、大溪介壽路全線鋪平、路燈全線更新，及力促中央對八德、大溪興建第二交流道審核時間縮短等，編織便捷交通網，提升八德交通運輸的經濟效益。

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關鍵字：2020大選,立委初選,八德區大同社區成果展,鄭文燦力挺,趙正宇尋求連任

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