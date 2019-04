美F-35赴南海黃岩島軍演　合體「黃蜂號」向中國秀肌肉

國際中心/綜合報導

美國滿載F-35B戰機的兩棲攻擊艦「黃蜂號」(USS Wasp)5日前往黃岩島附近參加軍事演習,被外界視為是在向中國「秀肌肉」。事實上,黃蜂號3月30日就抵達菲律賓進行「肩並肩」(Balikatan)美菲聯合軍演,這是首度合體F-35共同參演,有積極展現軍武能力的意味。

▲這是美軍首次派F-35到南海黃岩島參加軍演。(圖/翻攝自Facebook/USS WASP LHD 1)



據菲律賓ABS-CBN新聞網報導,黃岩島是中國與菲律賓最具領土爭議的區塊,外國軍艦在此處往來的景象時常上演,但當地人還是頭一次見到停滿F-35戰機的船艦在這進行演訓。

美國國防部一位不具名官員表示,「黃蜂號並沒有駛入黃岩島25海浬的範圍」,代表美方並無執行「自由航行」。

.@USMC F-35B Lightning II and MV-22B Osprey aircraft conduct flight operations from #USSWasp in the South China Sea this week as part of exercise #Balikatan with the Armed Forces of the Philippines. #FriendsPartnersAllies @Amphib7FLT pic.twitter.com/ezu60PDjap