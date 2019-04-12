美F-35赴南海黃岩島軍演　合體「黃蜂號」向中國秀肌肉

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美國滿載F-35B戰機的兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）5日前往黃岩島附近參加軍事演習，被外界視為是在向中國「秀肌肉」。事實上，黃蜂號3月30日就抵達菲律賓進行「肩並肩」（Balikatan）美菲聯合軍演，這是首度合體F-35共同參演，有積極展現軍武能力的意味。

▲這是美軍首次派F-35到南海黃岩島參加軍演。（圖／翻攝自Facebook／USS WASP LHD 1）



據菲律賓ABS-CBN新聞網報導，黃岩島是中國與菲律賓最具領土爭議的區塊，外國軍艦在此處往來的景象時常上演，但當地人還是頭一次見到停滿F-35戰機的船艦在這進行演訓。

美國國防部一位不具名官員表示，「黃蜂號並沒有駛入黃岩島25海浬的範圍」，代表美方並無執行「自由航行」。

.@USMC F-35B Lightning II and MV-22B Osprey aircraft conduct flight operations from #USSWasp in the South China Sea this week as part of exercise #Balikatan with the Armed Forces of the Philippines. #FriendsPartnersAllies @Amphib7FLT pic.twitter.com/ezu60PDjap — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) 2019年4月7日

據了解，黃岩島靠近南海北部偏東，在戰略位置上具有優勢，剛好和南海北部偏西的西沙群島、南海南部的南沙群島形成「戰略三角」（strategic triangle），因此，美國和中國都希望能取得最佳位置，才在此動作頻傳，競爭的意圖濃厚。

此外，菲律賓近來在南海中業島（Thitu Island）附近發現275艘中國船艇，總統杜特蒂4日向中國強勢放話，「若不停止騷擾中業島，就要派出部隊進行自殺任務。」因為中國船隻在出現在這是非法的，已經侵犯到菲律賓主權，「我只是告訴他們，請立刻離開中業島，因為我在那邊有駐軍。」