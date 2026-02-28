美軍急調中東部署　中國商用衛星全看光光！

▲中國商用衛星公司覓熵科技曝光美軍在中東的部署影像。（圖／翻攝自微博／覓熵MizarVision，下同）



記者董美琪／綜合報導

在美國與以色列對伊朗發動聯合空襲前，中國商用衛星公司覓熵科技（MizarVision）發布多張美軍在中東地區的部署影像，引起官方媒體轉載與社群熱議。曝光的畫面顯示，包括11架美國F-22隱形戰鬥機出現在以色列南部奧華特空軍基地。

環球時報上月報導，覓熵的衛星影像揭示美軍在中東的布署變化，提供分析該區局勢的依據。據報導，F-22隱形戰機具備空對空與空對地作戰能力，且是首款具超音速巡航的戰機，由於配備機密技術，美國禁止出口至其他國家。專家認為，這代表中東情勢進入決定性階段。

國防安全亞洲（Defence Security Asia）指出，中國公開這些軍力部署標誌著中東軍事透明度的重要轉折，也反映軍事監控與偵察（ISR）競爭日益激烈。一名中國分析師表示，此舉展示中國監控能力，也讓美國在保密行動上增加難度，並成為衛星揭露軍事訊息灰色地帶競爭的一部分。

中國外交部發言人毛寧於26日回應了中國對美國攻擊伊朗一事的立場。中方始終主張透過政治與外交手段解決問題，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。毛寧強調，中國支持伊朗政府與人民維護國家穩定與正當權益，呼籲各方珍惜和平，透過對話化解分歧。