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內湖男嬰遭悶死今解剖　父母控：他們只說遺憾反問要啥協助

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▲內湖男嬰遭悶死今解剖，父母控：他們只說遺憾反問要啥協助。（圖／記者柳名耕攝）
▲遭悶死的男嬰父母表示，希望托嬰中心能夠提出改善的方法，避免類似事情再發生。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

北市內湖區康寧路上1間托嬰中心日前發生男嬰遭悶死的意外，而廖姓保母被依業務過失致死送辦，複訊後交保候傳，由於死因尚無法完全釐清，檢方在12日下午會同法醫針對男嬰進一步解剖相驗，男嬰父母也出面控訴，托嬰中心只向他們表示「遺憾」，並反問「要什麼協助」，但沒提出未來要如何避免類似情況發生。

1日在內湖康寧路發生的男嬰悶死意外，廖姓保母被警方逮捕後依業務過失致死罪嫌移送士林地檢署，檢察官在複訊後諭令交保候傳，不過廖姓保母在交保後卻突然失蹤，一度讓父母相當擔心。

由但因男嬰的死因尚未完全釐清，檢察官12日會同法醫解剖相驗，男嬰的父母現場受訪時指出，事發後，托嬰中心有向他們表示遺憾，沒有主動提供協助，而是不斷地問「需要什麼協助」，後來也透過律師來聯繫，希望能夠和解。

但男嬰父母透露，最希望的是托嬰中心提出具體的改善方式，避免未來發生類似的事情；並呼籲相關單位能夠讓托嬰中心的評鑑真正地落實；在解剖後，男嬰的奶奶也在下午前往托嬰中心招魂，短短15分鐘後就離開托嬰中心。

▼男嬰在托嬰中心遭保母重壓19分鐘，最後不幸身亡。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：內湖男嬰,解剖,悶死,康寧路,托嬰中心

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