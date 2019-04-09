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社會 社會焦點 保障人權

快訊／內湖男嬰遭活活悶死！社會局罰保母14萬元「公布姓名」

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社會中心／綜合報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心1日傳出保母悶死10月大男嬰，北市社會局調查後，認定廖姓保母托育行為不當，違反兒少法，裁罰14萬元罰鍰並公布其姓名。

根據警方調查，托嬰中心61歲吳姓女廚工眼看到了餵餐時間，準備沿床餵食嬰兒副食品，發現李姓男嬰趴睡毫無反應，連忙幫男嬰翻身查看，不料竟赫見男嬰臉色已經變成深紫色，嚇得趕緊通知廖姓保母和中心人員，並打119報案。

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲吳姓女廚工發覺男嬰不對勁。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

監視器畫面可見，40歲廖姓保母為哄男嬰入睡，用側身將人緊緊壓在身下，男嬰疑因呼吸不到空氣，四肢、屁股不停掙扎，卻無法動彈，結果保母姿勢保持了約20分鐘，才離開去安撫另一幼兒。

對此，保母向警方供稱，當時為了哄男嬰入睡，才採取側身環抱的方式，之後有確認男嬰呼吸正常才離開。

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲▼保母哄小孩入睡，但身體壓住了小男嬰。

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

不過，台北市社會局9日指出，「台北市私立我們的內湖托嬰中心」1日發生男童死亡事件，經調閱監視器畫面及相關人員陳述後，研判廖姓保母領有保母技術士證，也每年接受相關職訓課程，理應知道幼兒睡眠時應注意避免口鼻受阻，但為了使幼童入睡，用身軀壓住幼兒來制止掙扎，離開後又也未查看是否有異狀，讓男童面部朝下長達49分鐘。

社會局表示，廖姓保母托育行為不當，已明顯失職，違反兒少法第49條第15款，將裁罰14萬元並公布姓名，後續等行政處分書送達，視其是否要提起行政救濟，才能確定何時公布，屆時等行政程序跑完，民眾可上社會局網站查詢。

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警消人員趕抵急救，最終仍回天乏術。

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