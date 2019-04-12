和家人吵架負氣離家22小時　老父新竹狂奔通霄熱淚盈眶喜接兒

▲1名身障男子，與家人吵架，獨自搭車從新竹到通霄，因在外遊蕩，被警帶回派出所安置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

通霄警分局埔口派出所員警，9日下午5時許在執行校園安全巡簽勤務時，發現一名李姓男子（20歲）在路旁徘徊、神情無助，經上前關懷時，男子卻一直無法正確表達其身分且情緒失控呆坐地上，經帶回派出所查證，確認李男為失踨人口，立即聯繫其家人前往派出所指認，經歷了22小時流浪，李男終於交由父親帶返家照顧。

埔口派出所所長陳永彬表示，李男因患有身心障礙，8日下午又與母親發生口角，一氣之下獨自從新竹搭車跑到通霄；員警行經通霄鎮新埔里臺1線新埔加油站前，發現李男神情慌張，且語無倫次無法正常回答問題，就帶回派出所了解狀況。

▲李男父親趕至通霄，看到心繫之兒，心中大石終於放下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳永彬說，因李男情緒失控不願配合，就以人臉辨識系統查證身分，確認李男為失踨人口，經連繫其家人後，並通知家人前來。李男父親於9日晚間7時許趕到埔口派出所見到心中所繫之兒，心中大石終可放下，瞬時熱淚盈眶。

通霄警分局呼籲民眾，家中如有身心障礙成員，可以在他們衣服上車縫聯繫資料或配戴愛心手鍊，並應多給予關懷與照護，隨時注意其日常作息，避免讓其獨自外出，以防止意外發生。