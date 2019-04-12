宋楚瑜15日率團訪陸　親民黨：化解兩岸猜忌、同蒙其利

▲宋楚瑜。（資料照／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜15日將率團訪問中國大陸，親民黨發布新聞稿說明此次訪問的3大主要目的，強調近期台海不平靜，兩岸出現挑釁與猜忌，應與對岸見面溝通，增進了解、同蒙其利，若只是高談仁義道德卻把人民求溫飽不當回事，終將不得民心，盼此行能夠以溝通化解對峙、促進兩岸和平發展。



宋楚瑜預計15日赴香港，第二天前往澳門，接著出發前往大陸珠海、中山、佛山、廣州、東莞、深圳等城市參訪。此次粵港澳之行是繼2014年後，親民黨再次組團訪陸。包括台灣工業區理事長秦嘉鴻，財經醫學水利等領域的專家學者如馬凱、陳肇隆、李鴻源、謝金河等人與會。

親民黨表示，此行訪問重心在「粵港澳」，主要用意包括聆聽與瞭解台商經營企業的發展困境與心聲、訪察「粵港澳大灣區」計畫，瞭解對台灣經濟影響與商機等。

日前傳出宋楚瑜將再度參選2020總統大選，但他並未表明意願。不過，親民黨表示，近期兩岸關係呈現僵化對峙之際，兩岸雙方更應該多溝通、多瞭解，才能逐步走向諒解與和解。從經濟層面切入，共同思索兩岸經濟合作的模式與契機，讓兩岸經濟都能同蒙其利，一起對國際社會作出貢獻。

親民黨提到最近台海的不平靜，兩岸出現挑釁與猜忌，我們固然要有必需的國防準備，更要有避戰的政治智慧，與對岸見面溝通、增進了解，避免誤解與誤判是化干戈為玉帛的應有方式。更主張，政治最基本的工作，就是照顧好人民食衣住行等基本需求，若只是高談仁義道德卻把人民求溫飽不當回事，終將不得民心，而被人民所唾棄。

「粵港澳大灣區」是1980年代台商前往中國大陸投資最早、也是最為熱門的地方，因此親民黨除了希望藉由這次出訪了解其對台灣經濟的影響與商機，也關心因中美貿易的摩擦，兩岸關係的冰冷僵化，而進退兩難、多遇困境的台商。