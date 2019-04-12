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中餐廳強調「乾淨健康」　正妹老闆慘被網友刷負評罵：歧視到爆

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▲▼紐約女子開中式餐館，卻因為宣傳詞被罵翻。（圖／翻攝自IG／bewellwitharielle）

▲紐約女子開中式餐館，卻因為宣傳詞被罵翻。（圖／翻攝自IG／bewellwitharielle）

記者錢玉紘／綜合報導

紐約女子哈思佩兒（Arielle Haspel）在曼哈頓格林威治村（Greenwich Village）經營一間中國餐廳，她的理念是提供健康自然的食物，因此在宣傳語中用了「clean」（乾淨）一詞，強調乾淨食材，沒想到卻引來大批中國網友認為，刻意強調乾淨根本是歧視，等同於形容中式餐廳都很髒。

綜合外媒報導，哈思佩兒是名白人女子，本身是營養師和部落客，日前她開了一家名為「Lucky Lee’s」的中式餐廳，菜單包含改良式的宮保雞丁等等，她表示，這是為了向曾經陪伴她與家人的食物致敬。其中一段宣傳詞為「推薦給不想『放縱』自己在撈麵或是宮保雞丁中的顧客，我們會讓食物更加健康化」，以及食材都是選用無添加劑的，料理也是無麩質、無味精的「乾淨中國式食物」。

但是沒有想到，這個「乾淨」一詞竟引來華人網友的怒火，有人認為，「clean」通常只會形容食物是有機或是非基改食材，而哈思佩兒則是讓其他中式料理顯得非常不健康或不衛生，另外也有人批評，她並不是把食物「健康化」，只是把中式料理變得更「美國化」，而且中式料理事實上也是可以很健康的。

▲▼紐約女子開中式餐館，卻因為宣傳詞被罵翻。（圖／翻攝自IG／bewellwitharielle）

▲宣傳強調，該店有賣無麩質和素食的撈麵。

網友批評提到，「這ˋ種說法真的很歧視」、「她的料理不是亞洲菜，她卻自稱是」、「她對中國菜的描述充滿傷害和種族歧視，希望沒人去這家餐廳」、「自以為比其他中式餐館地位高嗎」。更有網友發現，另一段宣傳詞寫道，「你們曾吃了撈麵後感到『脹氣噁心嗎』，等著來我這兒吃『高級撈麵』吧，一點也不油膩，也不會太鹹」，也引起反彈。

這則勳傳貼文由於湧入太多謾罵，已經被刪除，但是哈思佩兒個人或是餐廳IG帳號的其他貼文下方，都有大批網友留言，美食評論網站「Yelp」更將這家店列為有「不尋常活動警報」，表示有太多1星和5星的評價瞬間湧入。

哈思佩兒在IG上澄清表示，已經看到了留言，「許多人告訴我們Lucky Lee’s的概念裡面有涉及文化敏感之處，我們承諾會傾聽和回饋，中國菜式非常多樣化，有多元口味並對健康有不同幫助，每家餐廳都有權用其料理的優點做宣傳，我們將繼續宣傳我們的食物是以高品質原料製作，旨在讓每位顧客都有美好的感覺」。

▼該餐館湧入大量負評。（圖／翻攝自IG／bewellwitharielle）

▲▼紐約女子開中式餐館，卻因為宣傳詞被罵翻。（圖／翻攝自IG／bewellwitharielle）

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關鍵字：紐約,中式料理,中餐廳,Lucky Lee’s,Arielle Haspel,北美要聞,北美華聞

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