經濟艙福音！ 南航加3000就可「連霸3座」

大陸中心／綜合報導

經濟艙座位太窄小？南方航空12日推出「一人多座」，花費250元起（人民幣，約新台幣1100元）就可以加購國際短途或地區航線1個座位，加到3個則為650元（約新台幣3000元），被網友笑稱「胖子的福音」。據悉，此服務已在廣州始發的所有國際航班（不含經停）上開放運營，但僅支持機場櫃台購買。

▲加購價格表。（圖／翻攝自南方航空微信公眾號，下同）

據悉，每名旅客最多可以再加購3個座位，收費則分三檔，最便宜的是國際短途或地區航線，加購1個座位為250元人民幣；最貴的為國際長航線，加購3個座位需要1700元人民幣（約新台幣7800元）。

目前，「一人多座」服務已在廣州始發的所有南航國際航班（非經停）上開放運營，近期還將在北京、上海推出。為了不會影響其餘旅客正常選座，旅客僅能通過機場櫃檯購買該服務，而且要等到該航班完成值機。

此外，「一人多座」項目沒有額外手提行李額，沒有額外餐食等服務，且僅適用於經濟艙，後續也將適用於明珠經濟艙。

▲不喜歡被打擾的乘客也可以選擇購買。

此次服務適合體型魁梧、帶小孩飛行以及喜歡安靜的乘客；隨身攜帶重要物品的人也可選擇，譬如帶了大提琴這樣尺寸大且容易損壞的樂器，或者攜帶骨灰盒返鄉等。

至於為何要推出「加錢選座」，其實是因為多數航班都賣不完所有座位，客座率一般僅達七八成，與其空著，航空公司會不如想辦法賣出去增加收入，還能滿足部分旅客的個性化需求。

▼該服務適合體形魁梧的人。