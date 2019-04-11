「鎂合金碎屑」惹禍！台資漢鼎精密爆炸釀7死

▲該工廠母公司為「華孚科技股份有限公司」，是一間超過60年歷史的台資上市企業。（圖／目擊者提供）

大陸中心／綜合報導

江蘇昆山漢鼎精密金屬公司上月31日發生爆炸，造成7死5傷。江蘇安全生產執法監督局9日通報稱，是存放「鎂合金碎屑廢物」的集裝箱發生爆燃，直接原因是未對其進行有效的除水作業，鎂與水發生放熱反應，釋放氫氣，且「碎屑堆垛」過於集中、散熱不良，使得反應加劇，瞬間引發爆燃。

通報稱，初步分析，事故直接原因是企業在鎂合金鑄件機加工過程中，使用了含水較高的乳化切削液，收集的鎂合金碎屑廢物未進行有效的除水作業，導致鎂與水發生放熱反應，釋放了氫氣。

內文顯示，加上因鎂合金碎屑堆垛過於集中，散熱不良，使得反應加劇，瞬間引發集裝箱內氫氣發生爆燃，爆燃的衝擊波夾帶著燃燒的鎂合金碎屑，衝破集裝箱對面機加工部門的卷簾門，導致附近的員工傷亡。

▲傷者被抬出急救。（圖／目擊者提供）

通報指出，事故暴露出昆山漢鼎精密對鎂合金碎屑廢物的危險性辨識和風險評估不到位，事故隱患排查治理不到位，廢物暫存倉庫設置不合理以及現場管理不到位等問題；這起事故發生在全省「安全生產大排查大整治」專項行動期間，社會影響惡劣，教訓十分深刻。

綜合陸媒報導，漢鼎精密在2014年時就曾受到昆山「中榮粉塵爆炸案」牽連，被蘇州市政府要求依規進行停工檢查；於2018年5月因違反水污染防治，被昆山市環境保護局罰款人民幣10萬元。

報導稱，昆山台商會長宗緒惠表示，按照過去經驗，昆山政府勢必會對從事相關生產的企業加強排查避免再發；至於會影響多少當地台企，還需要進一步查證。