費城法院當庭釋放「拗斷兵馬俑手指」醉漢　檢警：他是故意的！

▲遭折斷手指的兵馬俑是少數「完整的兵馬俑」之一。（圖／ETtoday資料照）



大陸中心／綜合報導

美國費城男子羅亨納（Rohana）去（2018）年2月在富蘭克林科學博物館（Franklin Institute Science Museum）「拗斷並帶走」兵馬俑手指，被控竊盜文物遺產、藏匿並跨州運輸贓物等罪，陪審團無法在「是否有罪」上達成共識，當地法院在9日宣布審判無效；本案將在5月15日前決定是否重啟案件。

據《費城問詢報》報導，羅亨納稱，不曉得自己為什麼要破壞它，「雖然發生這件事，但我從來沒想過，我應該破壞這個」。他在承認錯誤後表示，不知道「自己為何如此愚蠢」。

羅亨納的辯護律師向法官表示，被告並沒有「穿著忍者服偷溜進博物館」，而是一名「穿著鮮綠色醜陋聖誕毛衣的醉漢」，所以並非「蓄意搶劫」，僅是「破壞公物」。

▼秦兵馬俑。（圖／ETtoday資料照）



對此，檢察官認為，羅哈納是「故意破壞拇指」的，「他把它從富蘭克林研究所拿出來，然後帶回家，那是偷竊！那就是偷竊！」

然而12名陪審團成員經過11個小時的討論，最後以7比5的分歧，無法判定羅哈納有罪，法官隨後解散了陪審團。羅哈納獲釋後在法庭上與家人、朋友握手、擁抱。檢察官表示，他們將在5月15日之前決定，是否再對案件進行審理。

秦始皇兵馬俑去年年底在美國費城的富蘭克林科學博物館辦特展，其中一個兵馬俑意外被羅亨納折斷和偷走一根「手指」。陝西省文物局說明，兵馬俑如今已經全數運回大陸，正在制定「接回手指」的方案，同時也向美方啟動索賠程序；然而，斷裂的手指目前仍未修好。

陝西省文物交流中心表示，如此「惡劣」的行為40多年來從未發生，同時譴責美方未即時通報相關情況，「這次受損的兵俑是目前數千個中少有的被完全復原的兵俑之一，保價450萬美元（約新台幣1.05億元）」。富蘭克林博物館發言人表示，會盡力協助修復兵馬俑。

▼美國費城的富蘭克林科學博物館展出兵馬俑，卻被折斷手指。（圖／翻攝自Franklin Institute網站）

