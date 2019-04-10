台隆手創館700項商品降價！最高幅度70%　2千元咖啡壺不到700元

▲台隆手創館近期推出商品降價回饋，數量多達700款以上。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

日系居家賣場台隆手創館，從開幕到現在累積不少忠誠客，近期大幅度推出700項商品降價回饋，包括鍋具、美容商品與居家用品等，最高降幅達到70%，原價2千多的冷泡咖啡壺，降價後只要675元，此外還有日本知名鑄鐵鍋品牌Vermicular，以及美容滾輪Refa、鍋具品牌Alpha等，都祭出40%至70％不等的降幅，堪稱歷年最高。

▲V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺VIG-02T，原售價2,250元，降價後675元。（圖／台隆手創館提供，以下同）

每間門市具有上萬品項的台隆手創館，獲得不少家庭主婦與上班族小資女青睞，針對即將來臨的母親節主要檔期，近期也針對店內700多項商品進行「直接降價」，台隆手創館表示，雖日本進口商品要面臨關稅與運費成本，但仍會不定期釋出降價商品進行顧客回饋。

▲日本鍋具Vermicular，降幅達40%。

降價商品包括V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺，從售價2250元將至675元的新價格外，還有日本知名鑄鐵鍋具Vermicular，18公分至26公分的鑄鐵鍋都有40%左右的降幅，18公分鑄鐵鍋原價11,000元至11,300元，降價後6,600元至6,780元；原價13,200元的22公分的琺瑯鑄鐵鍋，降價後售價為7,920元。

▲Refa PREMIUM黃金滾輪，原售價直接降50%。

另百貨有專櫃的美容滾輪Refa，居然也祭出5折的降價商品，主打以整支以24k金黃金鍍膜打造的Refa PREMIUM黃金滾輪，原售價43,000元，直降5折，現售價為21,500元。