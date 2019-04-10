　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台隆手創館700項商品降價！最高幅度70%　2千元咖啡壺不到700元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲台隆美麗華旗艦店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台隆手創館近期推出商品降價回饋，數量多達700款以上。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

日系居家賣場台隆手創館，從開幕到現在累積不少忠誠客，近期大幅度推出700項商品降價回饋，包括鍋具、美容商品與居家用品等，最高降幅達到70%，原價2千多的冷泡咖啡壺，降價後只要675元，此外還有日本知名鑄鐵鍋品牌Vermicular，以及美容滾輪Refa、鍋具品牌Alpha等，都祭出40%至70％不等的降幅，堪稱歷年最高。

▲台隆手創館促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺VIG-02T，原售價2,250元，降價後675元。（圖／台隆手創館提供，以下同）

每間門市具有上萬品項的台隆手創館，獲得不少家庭主婦與上班族小資女青睞，針對即將來臨的母親節主要檔期，近期也針對店內700多項商品進行「直接降價」，台隆手創館表示，雖日本進口商品要面臨關稅與運費成本，但仍會不定期釋出降價商品進行顧客回饋。

▲台隆手創館促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲台隆手創館促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲日本鍋具Vermicular，降幅達40%。

降價商品包括V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺，從售價2250元將至675元的新價格外，還有日本知名鑄鐵鍋具Vermicular，18公分至26公分的鑄鐵鍋都有40%左右的降幅，18公分鑄鐵鍋原價11,000元至11,300元，降價後6,600元至6,780元；原價13,200元的22公分的琺瑯鑄鐵鍋，降價後售價為7,920元。

▲台隆手創館促銷。（圖／台隆手創館提供）▲台隆手創館促銷。（圖／台隆手創館提供）

▲Refa PREMIUM黃金滾輪，原售價直接降50%。

另百貨有專櫃的美容滾輪Refa，居然也祭出5折的降價商品，主打以整支以24k金黃金鍍膜打造的Refa PREMIUM黃金滾輪，原售價43,000元，直降5折，現售價為21,500元。

ET快訊
老公月薪4萬！幼稚園1學期「學費18.6萬」嚇呆　她淚：不敢
《玩很大》黑隊隊長換他！隔4年合體小鬼　粉絲嗨翻了
變天了！周四北部高溫跌10度　最新「各地降雨時間點」出爐

關鍵字：台隆手創館,降價

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／IKEA百元商店4月底收攤　民眾驚呼：「居然是快閃！」消費200元送環保袋

「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　Roomba i7+ 讓妳遠離倒垃圾人生

近200盞東森自然美幸福天燈升空　王令麟：兩岸業績一飛沖天

【廣編】AHAVA形象概念店開幕　蔡詩芸分享「魔蘋果光潤系列」保養秘訣

台隆手創館700項商品降價！最高幅度70%　2千元咖啡壺不到700元

3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

付出愛與關懷　金品軒集團獲亞洲企業巨人奬

東方茶飲征服西方味蕾　全新回甘升級讓女法廚驚豔：「製茶如做菜」

別再送3C產品了！鋼鐵直男獻上小黑瓶狂撩太太　網讚：識貨

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

近200盞東森自然美幸福天燈升空　王令麟：兩岸業績一飛沖天

【廣編】AHAVA形象概念店開幕　蔡詩芸分享「魔蘋果光潤系列」保養秘訣

台隆手創館700項商品降價！最高幅度70%　2千元咖啡壺不到700元

3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

付出愛與關懷　金品軒集團獲亞洲企業巨人奬

東方茶飲征服西方味蕾　全新回甘升級讓女法廚驚豔：「製茶如做菜」

別再送3C產品了！鋼鐵直男獻上小黑瓶狂撩太太　網讚：識貨

史上最熱銷「特調飲品」賣破千萬杯！全家升級版「抹茶拿鐵」必喝

「國民飲料」超狂魔性口味來了！「爆米花沙士」全家搶先獨賣25元

百萬刷手現身、 鳳梨酥秒殺　東森自然美大陸加盟主消費力強

國中硬聯／尹柏淮二度登板　崇明壓制三星關鍵

「貴妃荔枝」、「孔融奉梨」新上市！跟著古人喝起來

美司法部長：一周內公布刪節版「通俄門」調查報告

日職／王柏融福岡戰軟銀　4打數都無安打比賽延長

不斷更新／蔡齊哲讓悍將前5局15上15下　富邦0比1中信

柯文哲比照韓國瑜見劉結一？　李文輝來台研商雙城論壇引關注

［突破1%的極限］台啤蔣淯安、中信兄弟張志豪瞄準生涯里程碑

6大壽險第1季獲利267億元　南山人壽大賺80億居冠

王金平攜手吳敦義「榮耀同心」　聽從安排、全力配合「吳王會」

不怕華映地雷　首季泛公股金控獲利繼續走紅

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

準備搶！小7復仇者聯盟集點來了

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶..

全家史上最熱銷特調飲品賣破千萬..

筆記！4月這幾天都有星巴克買1..

3C out！鋼鐵直男送小黑瓶..

夏日闖關一次爽中100杯星巴克..

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身..

網酸爆店員技能再+1！全家說話..

小7「8種復仇者聯盟」集點商品..

超商土司經典口味霸氣歸隊！

麥當勞大薯限時7週買一送一！

「國民飲料」超狂魔性口味來了！

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

更多熱門

相關新聞

無印良品熱賣15年商品大公開！

日系居家無印良品MUJI為在台慶祝15週年，首度公開熱賣15年長銷商品，全部都是消費者一用再用，持續回購的好物，此外也在4月份祭出滿額優惠，4／4至4／7限定，單筆消費滿3,000元享9折優惠；4／8至4／24單筆消費滿1,500現抵100元，若沒計畫出遊，不如去逛逛街吧。

iPhone在大陸四度降價

精品、汽車在陸也掀降價潮

路虎跟進降39萬！網：還是買不起

賓士、BMW在陸大降價！最多近30萬

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

手機永遠靜音的4大星座！

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液求員警擦拭…

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面