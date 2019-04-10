宣傳片盜用《黑暗騎士》音樂　川普可能挨告！

▲《黑暗騎士：黎明昇起》劇照。（華納兄弟提供）

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國總統川普9日在推特上發布了一支宣傳影片，但影片在未經授權情況下使用了蝙蝠俠電影《黑暗騎士：黎明昇起》(The Dark Knight Rises)裡的音樂。對此，美國「華納兄弟娛樂公司」擬對白宮提告。

報導指出，川普侵權使用的是《黑暗騎士：黎明昇起》影片中、由漢斯季默(Hans Zimmer)作曲的背景音樂《我們為什麼沈淪？》(Why Do We Fall？)。「華納兄弟」在聲明中說：「川普總統在該宣傳片中使用《黑暗騎士：黎明昇起》的音樂，並未得到授權。我們正透適當的法律途徑要求將它刪除。」

據了解，川普在這支標題為影《讓美國再度偉大》(Make America Great Again!)、為020年總統大選吹響號角的影片中，引述常被誤認為出自印度聖雄甘地的幾句話：「一開始，他們忽視你，接著嘲笑你。」接下來的話原本是「後來，他們和你鬥」。但被川普改為「後來，他們說你是種族主義者。」

在影片最後，字幕上寫著「投票結果會證明他們都錯了。」最後的一幅圖片上寫著：「川普會在2020年總統選舉中大勝。」 據報導，這支宣傳片之後因為版權所有者投訴，最終被刪除了。但在影片被刪除之前，它已被觀看200多萬次。

美國白宮目前尚未就此侵權事件發表評論。