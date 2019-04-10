高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門「過程一片空白」

▲高雄市前鎮區80歲老翁，不知為何流落百公里外三地門，幸警方帶回安全送返家。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

患有輕微失智症的陳姓老翁，從高雄市前鎮不知如何走到百公里外的屏東縣三地門鄉德文國小附近徘徊，民眾擔心發生意外，通報警方處理，警方利用刺激方式，組合老翁說出的片斷語言，查出他身分及住處，並用車載他返家 ，讓他同居人相當感激。

里港警分局三地門分駐所警員康榮華日前下午執行固檢兼備勤勤務時，接獲民眾報案稱發現1名疑似迷失老翁徘徊於德文村德文國小附近，擔心會再往山區走去，發生危險，康員獲報後立即前往，發現該名老翁蹲坐學校門口外。

由於老翁操外省口音，說話速度很快，溝通困難，加上當時天氣炎熱，顧及他健康，先帶回所內查證身份，在查證過程，警方及時提供礦泉水和麵包給他食用。由於雙方有溝通障礙，員警不斷以刺激記憶方式從他的說話中企圖找出蛛絲馬跡，最後拚湊出他的身分，查出他已80歲，住高雄市前鎮區，患有輕微失智症狀，是榮民，一人在台，目前與同居人王姓老婦人同住。

經聯繫王婦，她表示不便前來認領陳，康員便開車將他載回高雄市前鎮區家中，交由王婦照顧，讓她非常的感動及窩心。



里港警分局表示，為預防老人走失，可以向警察機關辦理申請自願指紋捺印，另可在衣服繡上名字、聯絡電話、住址等資料，或製作名牌、手鍊懸掛（標示姓名、地址、聯絡電話、緊急聯絡人）佩掛，方便迷失後聯繫家屬。