　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門「過程一片空白」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄市前鎮區80歲老翁，不知為何流落百公里外三地門，幸警方帶回安全送返家。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

患有輕微失智症的陳姓老翁，從高雄市前鎮不知如何走到百公里外的屏東縣三地門鄉德文國小附近徘徊，民眾擔心發生意外，通報警方處理，警方利用刺激方式，組合老翁說出的片斷語言，查出他身分及住處，並用車載他返家 ，讓他同居人相當感激。

里港警分局三地門分駐所警員康榮華日前下午執行固檢兼備勤勤務時，接獲民眾報案稱發現1名疑似迷失老翁徘徊於德文村德文國小附近，擔心會再往山區走去，發生危險，康員獲報後立即前往，發現該名老翁蹲坐學校門口外。

由於老翁操外省口音，說話速度很快，溝通困難，加上當時天氣炎熱，顧及他健康，先帶回所內查證身份，在查證過程，警方及時提供礦泉水和麵包給他食用。由於雙方有溝通障礙，員警不斷以刺激記憶方式從他的說話中企圖找出蛛絲馬跡，最後拚湊出他的身分，查出他已80歲，住高雄市前鎮區，患有輕微失智症狀，是榮民，一人在台，目前與同居人王姓老婦人同住。

經聯繫王婦，她表示不便前來認領陳，康員便開車將他載回高雄市前鎮區家中，交由王婦照顧，讓她非常的感動及窩心。

里港警分局表示，為預防老人走失，可以向警察機關辦理申請自願指紋捺印，另可在衣服繡上名字、聯絡電話、住址等資料，或製作名牌、手鍊懸掛（標示姓名、地址、聯絡電話、緊急聯絡人）佩掛，方便迷失後聯繫家屬。

ET快訊
快訊／不甩賴清德警告　民進黨初選延後至5／22後
美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚
《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景

關鍵字：高雄市,前鎮,三地門,德文村,百公里,榮民

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

快訊／松山區公寓3樓燒炭！男子「倒臥室內」命危　警方急聯絡家屬

聽廣播死囚用橡皮筋自縊　無業男仿效用電線勒斃老母被訴

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

快訊／松山區公寓3樓燒炭！男子「倒臥室內」命危　警方急聯絡家屬

聽廣播死囚用橡皮筋自縊　無業男仿效用電線勒斃老母被訴

忘了還在抽菸就睡著了！屋內起火冒煙　他差點活活被燒死

踹狗被男童制止！泳池怪男惱羞追打「逼下跪道歉」　教練氣哭：沒保護好他

夾娃娃湧屎意！他抬腿「濃稠黃褐色」噴射　萬人噁吐：今日最扯

渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

OL和同事處不來...　離職前刪除電腦資料植入病毒

高雄市前鎮區80歲老翁　流落百公里外三地門「過程一片空白」

阿邦師飯店內遭毆2小時掉5牙　竹聯「神經祥」：有支付命令

國手赴美受訓涉浮報旅費70萬元　中華壘球協會遭搜索

吳克群西門潮牌店收攤　月租42萬換特賣會上陣

快訊／松山區公寓3樓燒炭！男子「倒臥室內」命危　警方急聯絡家屬

聽廣播死囚用橡皮筋自縊　無業男仿效用電線勒斃老母被訴

地下室還藏調酒吧！台北精釀啤酒餐廳　喝得到24種口味啤酒

快訊／不甩賴清德警告恐造成傷害　民進黨初選延後至5／22後

日職／王柏融再戰軟銀　先發第5棒擔任指定打擊

最鼓勵酒駕是強制車險非酒償險　學者評理盲濫情程度再升一級

王金平讚吳敦義不參選是好事　「可大公無私的啟動提名機制」

潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生態變好了

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

社會熱門新聞

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑..

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女..

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

孫7年不說話！他跪地攔轎淚求白..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

學校附近被潑「熱黏液體」　輔大..

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

人妻偷吃曝光　竟被反咬小王性侵

南投地檢署半價拍賣市價520萬..

渣男性侵少女　女親友剝光他辣椒..

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

屏科大女學生內衣老是不見　抓到..

更多熱門

相關新聞

榮民留下1600萬遺產　囑託捐助國防

畢生全都奉獻給國家！新北市已故榮民曾恭生老先生生前曾立下遺囑，囑咐榮民服務處將其身後1600萬元遺產全數捐入，用作國防建設、獎助績優清寒學子及慈善團體；如今曾恭生逝世時隔近20年，榮服處在歷經繁複的法律程序後，終於完成曾老先生的遺願，榮服處處長林火土也在清明節前夕偕同榮眷基金會秘書長尤志煌前往林口墓園，並焚香告知曾「你的遺願，我們完成了！」

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

立委批高市待轉區變「待転区」　網：筆畫多機車易滑倒

離職司機欠賭債高利貸　3天連竊3老東家

韓國瑜拍片推高雄水果

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面