地球最初的水來自「這東西」！其他行星系統也可能形成水

▲科學家發現地球最初的水可能來自繞太陽旋轉的塵埃雲。（圖／翻攝網路天文館）

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宇宙浩瀚無垠，科學家不斷尋找類似地球的行星。最近有一項新的研究指出，地球最初的水，可能來自於圍繞太陽旋轉的氣體和塵埃雲，間接暗示太陽系外任何足夠大的行星系統，水都有可能因此形成。

根據台北市立天文科學教育館刊文，該研究報告顯示，水是由兩個氫原子和一個氧原子組成，除了岩石小行星在幾十億年前把大部分的氫到來地球，年輕的地球也從大陽星雲中獲得了部分的氫，「在地球上每100個水分子中就有一個來自太陽星雲。」

科學家為了尋找地球的水來自哪裡，研究發現正常的氫和氘（一種較重的氫同位素）在海水中的比例，與來自小行星的水的比率相符合，證明了地球的水具有小行星的起源。不過，從地球內部的氫（在地函與地核交界區）與海水相比，氘比氫少，結果指向小行星以外的來源。

原本的模型講述地球在數十億年前形成，由小行星碰撞並熔合成更大的物體。但新的模型認為，在熔融形成行星的階段，地球從太陽星雲吸走了塵埃和氣體，星雲的氫沉入新生地球的岩漿並被地磁核心吸引過去，同時小行星的氫則在地函內聚集。

研究報告主要撰寫者吳軍(jun wu)表示，大量的水被認為隱藏在行星內，地函中大約有兩個海洋，地核則約有四到五個海洋，其中大部分可能來自太陽星雲。他還暗示，類似過程可能會影響系外型星上水的形成，「這個模型意謂著，太陽系外任何足夠大的行星系統，水皆會順理成章的形成。我認為這非常令人興奮。」