▲國防部長嚴德發出席立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中共殲11戰機日前穿越台灣海峽中線，我軍啟動接戰程序，外界擔心是否造成兩岸對立提升。對此，國防部長嚴德發10日出席立法院外交及國防委員會時表示，國軍職責是守護家園，對突發狀況細則都有做調整跟律定。

針對總統蔡英文要求國軍，必須「強勢驅離」的指令，國防部發言人陳中吉少將表示，細節不便對外說明，但國軍都有針對各種狀況研擬應處，且除了空軍之外，也有地面飛彈部隊提升戰備能量，進行接戰的相關程序。

嚴德發上午受訪時，被問到啟動接戰程序，是否會提升兩岸的對立情勢？他強調，國軍職責就是守護家人跟家園，尤其區域和平、台海和平是自由民主的必要，因此基於職責，國軍針對突發狀況的細則都做了調整跟律定，包括維護空防及海峽安全等項目。

另外，有關高雄中學一名胡姓教官，日前赴中國大陸交流引起各界討論。嚴德發則表示，國防部是依法行政的單位，公務人員出國審查是依兩岸關係條例律定，由各部會審查、核准，而國防部本身為管理現役人員，教官的部分由教育部管理、審查。

至於近來諸多現役軍人在臉書發表言論的狀況，嚴德發表示，他個人認為不宜，因為行政中立、軍隊國家化，軍人必須在人民心中有良好觀感跟印象，個人意見可以不同的方式表達。