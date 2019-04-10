蘋果5G iPhone研發落後　競爭對手積極搶占市場

▲5G通訊技術。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

支援5G通訊技術的智慧型手機是各家廠商積極開發的重點，許多手機大廠皆已經推出相關產品，但美國蘋果公司目前卻遲遲不見5G iPhone的身影，在這場5G爭霸戰中，蘋果已經處於落後的地位。

據《彭博》報導，摩托羅拉（Motorola）、三星（Samsung）、LG等公司接已經在推出或即將推出5G智慧型手機，反觀在美國市佔率將近5成的蘋果卻遲遲沒有動作，外界預估蘋果在今年不會推出5G iPhone，甚至2020年也不會推出，這對該公司來說並不是個好消息。

無線行業顧問Chetan Sharma表示，因為目前5G通訊技術在全球的普及率還不高，因此蘋果今年不推出5G iPhone所帶來的影響還不至於太大，但要是2020年仍無法推出相關產品，恐怕會影響該公司的全球市佔率。

為何蘋果的5G iPhone會遲遲無法發展呢？Chetan Sharma認為這與高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）脫不了關係，因為蘋果目前的通訊晶片是與英特爾進行合作，但英特爾在開發5G晶片上遇到了困難，預計在2020年前不會大規模供貨，同時蘋果與高通正面臨專利訴訟，因此若蘋果堅持不更換供應商，該公司很可能在2020至2021年間都無法推出5G iPhone。

對此高通先前曾表示願意和蘋果共同研發5G技術，高通總裁Cristiano Amon指出，「若我們是5G領域的領導者，包括蘋果在內的智慧型手機公司若想在5G領域發展出一片天，就應該有興趣和我們合作。」

面對蘋果在5G領域發展遲緩，這對競爭對手來說或許是個好消息，LG高階副總裁Yasser Nafei就認為，「蘋果在5G發展不順，對我們來說是一個千載難逢的機會。」該公司計畫在今年下半年聯手美國電信商Verizon推出5G手機。

報導指出，雖然果粉的忠誠度相對其他品牌來的高，例如目前許多iPhone用戶下一支手機多半仍希望是iPhone，但若是蘋果遲遲無法推出5G iPhone，在5G技術逐漸普及的狀況下，很可能會讓許多蘋果用戶轉而投入對手陣營。