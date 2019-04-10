【家有兩岸情】從水墨到動漫　劉修齊立志發揚中華文化

記者馬叔安／新竹縣報導

陸配二代劉修齊就讀於台灣藝術大學，童年在母親的家鄉江蘇鎮江渡過，受到當地江南人文氣息的薰陶，使他從小熱愛藝術，如今的他除了傳統的水墨畫之外，也喜歡動漫，他的家中牆上也畫滿了他的作品，他立志要讓更多的人喜歡並認識中華文化。

▲陸配二代劉修齊熱愛畫畫等藝術。（圖／記者馬叔安攝）

鋪紙、點墨，劉修齊在書桌前展開今天的工作，周圍掛滿了他的作品，一旁的書架上擺著他珍藏的宋代古硯台，房間外頭的樓梯間牆上，則是他畫的敦煌9色神鹿，這裡是他位在新竹縣湖口的家，隨著不同深淺的墨跡在紙面上渲染開，配上綠色顏料的陪襯，不到幾分鐘，一幅秀麗的江南水鄉躍然紙上。

▲劉修齊為自己畫的水墨畫落款蓋章，筆下是他記憶中大陸老家的風光。（圖／記者馬叔安攝）

「修齊，你在幹嘛？」母親的聲音從門口傳來，「畫老家。」劉修齊答道，母親走到書桌旁，看著剛上色的畫作，「你畫外公家一出來就是河岸，河岸過來一張橋…。」

▲飯桌上母親為劉修齊端上大陸家鄉菜蔥爆蝦，他認為，正因母親來自大陸，使他有機會更早受到藝術的薰陶。（圖／記者馬叔安攝）

劉修齊筆下的，正是他居住了近10年的老家：江蘇鎮江丹陽，母親張芸當年從這幅畫中的在水一方，來到了台灣打工，認識了自己的丈夫，兩人生下了劉修齊後回到大陸老家定居。劉修齊說自己從小在江南受到人文氣息的薰陶，自己在3歲的時候，有一回無意間用磁鐵筆在磁板上畫了一個西瓜，從此藝術天賦被發掘，開啟了藝術人生。

▲劉修齊的藝術作品。（圖／劉修齊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在劉修齊小學3年級那年，他和家人回到了台灣，他的繪畫之路始終沒有停止，上大學後，他選擇了古蹟修復系，繼續精進自己的藝術才能，也正是在此時，他的另一項專長開始接受正規的訓練。

「開始喜歡動漫是在高中的時候」，劉修齊說，展示著數本出自他之手的漫畫，他的漫畫筆風細膩，即使如此，他依然能感受到現代漫畫和傳統水墨之間的差異，「你畫動漫的時候要符合年輕人的口味，不能把五官畫得太立體」，他從去年加入加入了學校的動漫社團，系統地學習繪製動漫的技巧，他的作品也在今年參加了「開拓動漫祭（FF）」和「Cwt」。

▲劉修齊二次創作的漫畫。（圖／記者馬叔安攝）

對劉修齊來說，對動漫的喜愛是從小對傳統藝術情感的延伸，也正是兒時在江南薰染的人文氣息，使他不論對古典還是現代的藝術，都抱持的溫情與使命感。未來的他希望能夠到大陸深造，然而不論到哪，劉修齊都希望透過自己的作品，在中華文化的傳承與發揚之路上，留下屬於自己的那一筆濃墨重彩。

▲劉修齊希望能讓更多人認識中華文化。（圖／記者馬叔安攝）