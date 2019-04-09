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快訊／77高階警官異動　陳明君接北市刑大大隊長

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▲警政署今發佈第四波高階警察人事異動。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署今發佈第四波高階警察人事異動，圖為昇任台東縣警局長的邱文亮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署9日下午再度發佈高階警官人事命令，包含新北市警察局主任秘書溫枝發等全國共有77員高階調整調動，其中最受矚目的包含原本專擅刑事案件偵辦、目前擔任台北市文山第一分局長的陳明君，將重回刑事專業務線、接任台北市刑大大隊長。

基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，新北市政府警察局副局長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整計77員，統一於108年4月12日星期五辦理交接到任：

▲警政署今發佈第四波高階警察人事異動。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署今發佈第四波高階警察人事，圖為升任連江縣警局長的廖恆裕。（圖／記者張君豪翻攝）


1、新北市政府警察局主任秘書溫枝發調任新北市政府警察局副局長
2、本署保防組組長邱寬愉調任新北市政府警察局主任秘書
3、臺東縣警察局局長劉崇智調任本署保防組組長
4、本署高雄港務警察總隊總隊長邱文亮調任臺東縣警察局局長
5、高雄市政府警察局苓雅分局分局長趙瑞華陞任本署高雄港務警察總隊總隊長
6、本署國道公路警察局副局長陳朝龍調任本署勤務指揮中心主任
7、花蓮縣警察局局長李西河調任本署國道公路警察局副局長
8、本署教育組組長林樹徽調任花蓮縣警察局局長
9、連江縣警察局局長薛文容調任本署教育組組長
10、本署民防指揮管制所所長廖恆裕調任連江縣警察局局長
11、本署保安警察第三總隊主任秘書吳敬田調任本署民防指揮管制所所長
12、新北市政府警察局三重分局分局長李安淳陞任本署保安警察第三總隊主任秘書
13、桃園市政府警察局龜山分局分局長林建宏陞任本署資訊室主任
14、高雄市政府警察局副局長鄭明忠調任本署保安警察第五總隊總隊長
15、本署保安警察第五總隊總隊長謝榮隆調任高雄市政府警察局副局長
16、金門縣警察局局長劉耀欽調任臺南市政府警察局主任秘書
17、本署行政組組長張國雄調任金門縣警察局局長
18、澎湖縣政府警察局局長賈樂吉調任本署行政組組長
19、本署臺中港務警察總隊總隊長楊鴻正調任澎湖縣政府警察局局長
20、本署後勤組組長余一縣調任本署臺中港務警察總隊總隊長
21、臺南市政府警察局主任秘書蔡丁賢調任本署後勤組組長
22、臺北市政府警察局信義分局分局長劉鴻烈陞任本署警察通訊所所長
23、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長葉超鴻陞任本署保安警察第三總隊副總隊長
24、本署秘書室專門委員吳麗珍調任本署防治組副組長
25、臺中市政府警察局秘書室主任簡吉照陞任本署專門委員
26、本署督察室督察馮強生調任本署專門委員
27、本署督察室督察張義昌調任本署專門委員
28、桃園市政府警察局八德分局分局長楊台興陞任本署勤務指揮中心副主任
29、桃園市政府警察局桃園分局分局長廖高江陞任本署督察室督察
30、臺中市政府警察局豐原分局分局長林宏儒陞任臺中市政府警察局警政監
31、本署秘書室科長林漢堂陞任本署督察室督察
32、本署勤務指揮中心科長劉崇信陞任本署督察室督察
33、本署後勤組科長黃柏燊陞任本署督察室督察
34、本署交通組科長劉振安陞任本署督察室督察
35、臺中市政府警察局第三分局分局長陳仕諺陞任臺中市政府警察局警政監
36、本署刑事警察局反黑科科長駱立凡陞任本署刑事警察局警政監
37、臺北市政府警察局萬華分局分局長張素菱調任臺北市政府警察局信義分局分局長
38、臺北市政府警察局南港分局分局長張隆興調任臺北市政府警察局萬華分局分局長
39、臺北市政府警察局中正第二分局分局長沈炳信調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
40、臺北市政府警察局文山第二分局分局長王旭昌調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長
41、臺北市政府警察局文山第一分局分局長陳明君調任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長
42、本署公共關係室科長許頌嘉調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
43、本署刑事警察局偵查第四大隊大隊長吳慶鴻調任臺北市政府警察局南港分局分局長
44、新北市政府警察局板橋分局分局長王文澤調任新北市政府警察局三重分局分局長
45、新北市政府警察局新店分局分局長林富助調任新北市政府警察局板橋分局分局長
46、新北市政府警察局淡水分局分局長劉炯炫調任新北市政府警察局新店分局分局長
47、新北市政府警察局瑞芳分局分局長陳良德調任新北市政府警察局淡水分局分局長
48、新北市政府警察局蘆洲分局分局長陳杏結調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
49、新北市政府警察局林口分局分局長李忠萍調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長
50、新北市政府警察局金山分局分局長陳保安調任新北市政府警察局林口分局分局長
51、臺中市政府警察局清水分局分局長陳永昌調任新北市政府警察局金山分局分局長
52、高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳錦坤調任桃園市政府警察局八德分局分局長
53、桃園市政府警察局中壢分局分局長翁群能調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
54、桃園市政府警察局楊梅分局分局長劉印宮調任桃園市政府警察局中壢分局分局長
55、桃園市政府警察局大園分局分局長林信雄調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長
56、桃園市政府警察局龍潭分局分局長郭森永調任桃園市政府警察局大園分局分局長
57、新竹縣政府警察局副局長蕭欽杰調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長
58、桃園市政府警察局大溪分局分局長陳百祿調任桃園市政府警察局龜山分局分局長
59、桃園市政府警察局公共關係室主任黃富村調任桃園市政府警察局大溪分局分局長
60、臺中市政府警察局第六分局分局長陳武康調任臺中市政府警察局第三分局分局長
61、臺中市政府警察局第五分局分局長盧廷彰調任臺中市政府警察局第六分局分局長
62、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長郭士傑調任臺中市政府警察局第五分局分局長
63、臺中市政府警察局和平分局分局長黃永志調任臺中市政府警察局豐原分局分局長
64、雲林縣警察局副局長許明耀調任臺中市政府警察局和平分局分局長
65、臺北市政府警察局後勤科科長張啟祥調任臺中市政府警察局清水分局分局長
66、臺中市政府警察局保安科科長林沐弘調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長
67、本署航空警察局刑事警察大隊大隊長林宏昇調任臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長
68、高雄市政府警察局鳳山分局分局長李謀旺調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長
69、高雄市政府警察局林園分局分局長林依仰調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
70、高雄市政府警察局岡山分局分局長孫成儒調任高雄市政府警察局林園分局分局長
71、高雄市政府警察局六龜分局分局長楊川調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
72、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長古瑞麟調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長
73、本署航空警察局臺北分局分局長林志駿調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
74、臺東縣警察局副局長莊耿宗調任新竹縣政府警察局副局長
75、澎湖縣政府警察局副局長張永呈調任臺東縣警察局副局長
76、本署後勤組科長戴能振調任澎湖縣政府警察局副局長
77、新北市政府警察局督察室督察林振華調任雲林縣警察局副局長

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