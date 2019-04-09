澳洲神秘沙漠「有自己的時區」！　旅客霧煞煞當地人卻說習慣了

The Government and iPhones don't recognise it, but this stretch of desert has its own time zonehttps://t.co/pDQJ3EtcP1 #perthnews #wanews pic.twitter.com/Vf9AGfk9fT — ABC Perth (@abcperth) April 8, 2019

國際中心／綜合報導

觀光客到澳洲旅遊時，如果跨越西澳大利亞和南澳大利亞時區，都要記得調整手錶上的時間，不過，當遊客經過中間的沙漠地帶會碰到「中央西澳時區」，這個區域有自己的時區，和官方並不同步，且在當地人都已經習慣用這個特殊的時間來生活。

據《澳洲廣播公司》報導，這片沙漠約340公里寬，當地人使用的「地方時間」並不受到官方承認，所以遊客到此地時，手機並不會自動調整時間。即便如此，Cocklebiddy、Madura、Eucla及Border Village等小鎮都還是使用這個特殊時間，遊客到路邊商店買東西時，看到牆上的時鐘不免會感到困惑。

來到這片沙漠地帶，路旁還設有告示牌提醒旅客要把時間調快或調慢45分鐘。公路旁的旅館老闆派科（Brian Pike）表示，他已經在這生活47年，「來到這裡的旅客都搞不清楚時間，我們已經習慣了。」

TIL that we have an Australia/Eucla time zone (UTC+08:45). It’s not “official”, but it’s popular enough to have signage. pic.twitter.com/lC5U2MDOOJ — Delan Azabani (@dazabani) January 2, 2017

至於這片沙漠為何會有著自己獨特的時區，Eucla小鎮的警官錢柏林（Russel Chamberlain）指出，「如果你是一個企業，那麼你會為了交易方便，選擇和你合作的公司時間相近一點。」