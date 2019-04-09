記憶留在「少女時代」！　9旬嬤頭戴帽子妝水水：哇妹去讀冊

▲90歲阿嬤的記憶停留在少女時代，穿著整齊要去上學卻迷路。（圖／記者陳玉翻攝）

地方中心／台中報導

一名年逾90歲的陳姓阿嬤8日上午穿著紫色系列裝扮，穿戴整齊的走到一所高中前，還不斷用台語唸著「我要去讀書的地方！」路過學生察覺有異，趕緊報警，而警方到場後，發現阿嬤的記憶似乎停留在少女時代，只記得要去上學卻迷路。由於阿嬤身上並沒有帶錢包，警方推斷她應是住在附近，正準備聯絡家屬時，其女兒剛好打電話到派出所詢問，警方隨後也將阿嬤載回家。

台中市第二分局永興派出所8日上午7時許接獲通報，稱有迷失老人需要協助，警方隨後趕到現場，發現是一名年逾90歲的阿嬤。由於阿嬤頭戴帽子、手拄著雨傘，一深紫色系列的整齊裝扮讓人印象深刻。

▲警方將阿嬤牽緊緊，還低頭仔細聆聽她說話，背影相當溫馨。（圖／記者陳玉翻攝）

警方表示，透過與阿嬤的對話可以發現，阿嬤的記憶似乎停留在少女時代，只記得要去上學，卻因此迷路，而阿嬤走路顫顫巍巍，身上也沒有帶錢包，因此推斷她應該是住在附近。

然而，就當警方要聯絡家屬時，剛好阿嬤的女兒也打電話到派出所詢問，警方也因此確定她就是附近的居民，便立刻將她載回家，過程中警方還緊牽著阿嬤的手，且還低頭仔細聆聽阿嬤說話，溫馨的背影讓人為之動容。

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