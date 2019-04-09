客運大聲講電話遭阻！紅衣男惱羞嗆「以為我不敢打嗎」　網：打啊

突發中心／綜合報導

搭乘交通運輸系統，經常會有乘客做出令人反感的行為，其中最常遇見就是踢椅背、脫鞋子還有講電話不控制音量。一名女網友就在「爆料公社」抱怨，車上有男子大聲講話被同車乘客勸阻，結果對方竟然嗆聲「以為我不敢打你嗎」，讓眾人相當傻眼。

▲紅衣男嗆聲。（圖／爆料公社，下同）



女網友指出，8日下午搭乘客運要到台北轉運站，沒想到車上綁馬尾的紅衣男講電話超級大聲，完全不顧其他乘客是否需要休息，後來有黑衣男乘客看不下去，輕聲勸「可以小聲點嗎」，結果紅衣男竟突然起身作勢要打人。

影片中可以看見，紅衣男在行進中的客運上不斷叫囂「信不信我打你」、「你以為我不敢打是不是」、「做回去你的位子」，口氣非常差、態度囂張。

▲紅衣男站起作勢要打人。



女網友氣憤抱怨，「結果變成黑衣男子還得跟他道歉，現在會打人都比較大尾就對了，這樣嚴重危害乘客安全的人在車上就像個不定時炸彈一樣，太可怕了。」

許多網友看完影片後紛紛留言「人肉人肉看他多囂張，自己沒水準公共場合吵別人還有臉要打人」、「恐嚇給他告下去」、「這種人就是沒被打過」、「攝影機關掉，全車圍毆他一人看會怎樣」。

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