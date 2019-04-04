場外抗議不斷！香港「逃犯條例」二讀　7月前通過機率大

▲示威者在31日起就聚集要求香港廢除逃犯引渡草案。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港立法會3日針對「逃犯條例」修定草案進行一讀與二讀，除了場外抗議人士聚集，高舉「反對引渡港人到中國受審」的標語外，場內也出現泛民主派議員試圖拖延杯葛，但沒有成功。「逃犯條例」修定草案按照程序，二讀後將交由內務委員會處理，但目前還未列出進入審議階段時間表；且立法會將於7月休會，議會掌握多數票的建制派又大多支持草案，預計草案於7月前通過的機率仍大。

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》源於2018年2月在台灣發生的一起港人殺人案，香港男子陳同佳在台殺害女友棄屍後逃回香港，由於港台之間並沒有引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。香港政府以此作為理由，推動《逃犯條例》與《刑事互助條例》修法，針對未與香港簽訂引渡條款的國家及地區，推出移交罪犯的明文規定。

根據了解，香港目前與韓國、美國、加拿大等20個國家簽有「長期逃犯移交協議」，這20個國家能要求香港政府代為拘捕或移交潛逃到港的犯人，並送回申請國受審；但目前的條文規定，並不適用於中國大陸、澳門和台灣，香港政府建議刪除此限制，並把審議移交逃犯申請權轉交行政長官，並由香港法庭作出最終決定。

但「逃犯條例」草案推出後，有部分香港人認為，新法將容許大陸抓捕港人或港籍外國人，3月31日民陣及民主派人士便發起示威，反對港府提出的修正案，估計有1.2萬人走上街頭抗議，而這波抗議聲浪也延續到4日二讀的會場外。

香港立法會3日針對《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》進行進行一讀與二讀，4日已進入二讀階段，按照目前進度，後續草案將交由內務委員會處理，但目前未知何時會進入具體審議階段；從立法會將於7月休會的情況來看，「逃犯條例」於7月通過的機率仍大，且在議會掌握多數票的建制派大多支持草案，因此草案獲通過的機會較大。