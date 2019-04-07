瘋電影／跳痛先生　失去痛覺容易死

文／賴賴

瘋言瘋語：

IMDB評價似乎有點高，純印度電影，片中許多許多類似古早味MV的操作方式，感覺加水加很兇，是一部劇情鬆散，內容簡單，但立意不錯的娛樂電影，單以不痛的先天性痛覺缺失症（CIP）來設計劇情，除了打架不痛、熱水不燙以外，劇情少了對於不痛的痛苦與更細膩的描述，有點可惜，這個題材還不錯說。

編劇把不痛症與正義魔人結合，於是這個心智發育還是小朋友的成年人，憑藉著在家自學的一身好功夫，及不痛的先天優勢，行俠仗義，也因此結交了同道好友，僅此，劇情格局侷限於偶像的恩怨，超多近身搏擊拳腿戲，過程還是有緊張和搞笑。



片 名：跳痛先生

英文名稱：The Man Feels No Pain

類 型：動作、喜劇

上映日期：2019-03-22

片 長：未提供

導 演：瓦桑巴拉(Vasan Bala)

演 員：阿希馬努達西尼 、 拉希卡瑪丹(Radhika Madan) 、 葛桑迪瓦亞(Gulshan Devaiah)

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：華映



劇情大綱

一個男孩，罹患了「先生性痛覺不敏感症」的罕見疾病，受傷不會痛，但必需時時補充水分，但他仍不停的努力實踐自己的功夫夢！終於迎來人生第一場史詩級大戰........

希瓦一出生就失去了母親，還被診斷出患有一種名為「先天性痛不敏感症」的罕見疾病，在保守父親和老頑童爺爺的合力照顧下長大。不同於常人的他在學校的生活不好過，因不會有痛的反應，總是遭受同學們的霸凌，搞得渾身是傷，不過鄰居女孩蘇佩總是會挺身捍衛他。



對武打極有興趣的希瓦在爺爺的獨特教養下自我修煉，看了大量的武打電影錄影帶，其中一支讓年幼的他深深著迷，那是一支空手道對決的迷片------影片中一位名為空手道王馬尼（葛桑迪瓦亞 飾）的神秘獨腳男子，以殘障的身軀但精準的空手道技巧，打敗了100位對手，成為希瓦心中最祟拜的功夫大神。



一回，希瓦為了保護蘇佩，行俠仗義展開第一次突襲，卻導致全家被鄰居驅逐，他和蘇佩被迫分開，兩人各自迎來不尋常的境遇...。希瓦（阿希馬努達西尼 飾）長大後，展開人生冒險，遇到他幾乎認不出來的蘇佩（拉希卡瑪丹 飾）、還見到早已變成酒鬼的空手道王馬尼、甚至還有馬尼的邪惡雙胞胎兄弟，他拒絕歸還馬尼人生中最重要的物品。希瓦瞭解到他的使命就是幫他的偶像馬尼拿回珍貴的盒子，而史詩擂台準備好開打了！

▲母親過世後，外公成為唯一的心靈依靠。

▲不怕痛練武最佳選擇。

▲兒時好友已長大變成女漢子。



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