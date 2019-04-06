瘋電影／喜劇天團：勞萊與哈台　喜劇界最典範的勞模

文／賴賴



瘋言瘋語：

勞萊與哈台，在個人童年仍然發揮重要影響力，只要看到他們的演出便捧腹大笑，看完電影才知道，原來胖胖的哈台早已過世，這個伴隨成長與阿公的記憶，倍感溫暖，這部電影有著極度重要的存在意義，在辛苦的年代，他們為世人帶來的歡樂純度，我們都是受惠者，而他們雙人創作對後世喜劇綜藝影視製作業者，影響甚鉅。

電影流暢好看，勞萊與哈台是類默劇式的喜劇表演，少對白多肢體語言，最高水準的喜劇設計，不靠文字以動作取勝，這種萬年不敗的笑點，在任何年代看都好笑，而這些內容竟然只靠兩位演員自行創作設計，老一輩的喜劇演員，都是經驗與創意飽滿才能吃這行飯，這是一部向他們致敬的電影，也道出台上光芒，台下兩人相處甘苦，很不容易也很感動。

從事創作工作者，可以從YOUTOBE看到他們過去的影片，現在看還是很搞笑，也可以從中獲得一些靈感啟示。









片 名：喜劇天團：勞萊與哈台

英文名稱：Stan & Ollie

類 型：歷史/傳記、劇情、喜劇

上映日期：2019-03-22

片 長：01時38分

導 演：喬恩拜爾德(Jon S. Baird)

演 員：約翰萊利(John C. Reilly) 、 史蒂夫庫根(Steve Coogan) 、 雪莉韓德森(Shirley Henderson) 、 妮娜阿里安達(Nina Arianda) 、 丹尼休斯頓(Danny Huston) 、 史蒂芬妮海厄姆(Stephanie Hyam)

國 家：英國、加拿大

語 言：英語

發行公司：采昌國際多媒體



劇情大綱

朋友一生一起走，這種友誼不再有



一胖一瘦的「勞萊與哈台」，曾是世界上最受歡迎的喜劇雙人組，但隨著時間推移，這個「喜劇天團」的人氣卻逐漸下滑，逐漸消失在觀眾眼前。面對這樣的狀況，他們決定展開巡迴演出，試圖力挽狂瀾。雖然一開始觀眾寥寥可數，但他們憑藉絕佳默契、幽默橋段，以及說學逗唱的本領，逐漸抓回大批粉絲的心，最後甚至轟動到一票難求。

不料此時，哈台（約翰萊利飾演）的健康出現警訊，而他與搭檔勞萊（史帝夫庫根飾演）之間，深埋在心中多年的矛盾也逐漸浮出檯面。在醫生的嚴正警告之下，哈台決定停止演出。不過深愛表演、更珍惜彼此友情的他們，又該如何放棄心目中最愛的舞台呢…？



▲除了詼諧的表演趣味其中有很大成分在於反映生活中偶會發生的烏龍，因此特別好笑。

▲勞萊哈台的太太們，都很厲害。

▲兩人最終想要拍的電影，礙於資金不到位，並沒有實現。



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