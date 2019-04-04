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瘋電影／奇幻遊樂園　創意強的孩子比較皮

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文／賴賴

▲▼奇幻遊樂園。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這片屬於國小幼稚園小朋友會愛看的故事，試片時，現場的時有小朋友笑聲，大人可能會比較無感一點，但是畫面色彩豐富，而劇情中頗有教育內涵，非常適合兒童觀賞的創意思考及加強面對挫折的自我反省能力，不錯的劇本。

典型的三幕劇劇本，流程工整且結構清晰，不是人人都是數學家，擁有強大創意頭腦的主人翁，不僅把家裡弄得亂七八糟，牆上天花板，所到之處皆是玩具，這大概是有潔癖的母親最大的課題，如何給擁有創意天分的孩子，一個屬於自己的天地，而不是抑制他們的才華發揮，從不同層面去思考孩子的發展，是現代父母的課題。

以台灣目前的教育體制看來，至少目前為止還看不到教改後的成績，反而是過去聯考制度創造出較多出色的人才，時代在改變，看完電影會有許多反思，家中有小孩的更甚，很不錯的一部動畫作品。


 

片　　名：奇幻遊樂園
英文名稱：Wonder Park
類　　型：動畫、奇幻
上映日期：2019-04-04
片　　長：86分鐘
導　　演：狄倫布朗(Dylan Brown)
演　　員：珍妮佛嘉娜(Jennifer Garner) 、 肯南湯普森(Kenan Thompson) 、 蜜拉庫妮絲(Mila Kunis) 、 鄭肯(Ken Jeong ) 、 諾伯特里奧巴茲(Norbert Leo Butz) 、 馬修柏德瑞克(Matthew Broderick)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙


劇情大綱

一個擁有工程設計天份的早熟八歲小女孩茱恩，想像出一座雄偉壯觀的奇幻遊樂園，卻沒想到它竟然成為真實。但是當她鍾愛的遊樂園受到毀滅的威脅，只有她才能夠拯救她的精心傑作─靠著她無窮的想像力和幾個非常特別的朋友的幫忙。

《奇幻遊樂園》是一部老少咸宜，充滿樂趣和激勵人心的寓言電影，堅強的配音演員陣容包括媽媽（珍妮佛嘉納 配音）、大姐頭野猪葛莉塔（蜜拉庫妮絲 配音）、爸爸（馬修柏德瑞克 配音）、皮納（諾伯特里奧巴茲 配音）、保全隊長豪豬史帝夫（約翰奧利佛 配音）、接待大熊蹦蹦（肯哈德森坎貝爾 配音）、維修工人河狸庫柏（鄭肯 配音）和蓋斯（肯納湯普遜 配音）（中文版：張立東（庫柏）和阿達（蓋斯）），以及茱恩（新進演員 布莉安娜鄧斯基 配音）。

▲▼奇幻遊樂園。（圖／imdb）

▲獨生女的成長過程是寂寞的，所以自己和自己玩的時間很長。

▲▼奇幻遊樂園。（圖／imdb）

▲將自己的創意付諸行動使夢想成真，是所有造夢者的最大夢想。

▲▼奇幻遊樂園。（圖／imdb）

▲來到夢幻島遇見了伙伴。


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關鍵字：瘋電影,奇幻遊樂園,賴賴,狄倫布朗(Dylan Brown)導演

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