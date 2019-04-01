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71歲阿嬤扛物資「徒步16公里」捐災民　暖心富豪送她一棟新房子

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▲▼熱帶氣旋伊代釀莫三比克洪災，死亡人數上升至750。（圖／路透社）

▲熱帶氣旋伊代造成非洲東南部洪災，死亡人數已將近750人。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

熱帶氣旋「伊代」日前侵襲非洲東南部地區，在莫三比克、辛巴威和馬拉威3國一共奪走746條人命，如今除了災區復原善後外，當地還爆發嚴重霍亂疫情。辛巴威一名年長阿嬤不辭辛勞，徒步搬運物資送給16公里外的災民，獲億萬富翁贈與一棟房屋和下半輩子的生活津貼。

路透社報導，熱帶氣旋伊代3月14日侵襲莫三比克海港城市貝拉（Beira），引發嚴重洪災。大水退去後，許多地區道路仍無法通行，而當地政府還必須面對擴散中的霍亂疫情。莫三比克環境部長柯瑞亞（Celso Correia）表示，通報確診病歷已經達到271例，其中138例出現在過去48小時之內。雖然當地醫院還沒有出現任何死亡病歷，但在院外疑似有2人因腹瀉、脫水等症狀而死亡。

另據福斯新聞（Fox News）報導，住在辛巴威首都哈拉雷（Harare）的71歲阿嬤迪隆（Plaxedes Dilon，又名Gogo Magombo），為了捐贈衣服和日用品給災民，不惜徒步長途跋涉，吸引了非洲電信富豪馬西伊瓦（Strive Masiyiwa）的關注。

哈拉雷高地長老教會（Highlands Presbyterian Church）3月20日在臉書上刊登一張迪隆頭頂布袋的照片，稱她「沒有錢搭小巴，卻大老遠從穆巴瑞（Mbare）走路到高地區（Highlands），只為了把她的鍋子捐給在奇馬尼馬尼（Chimanimami）的人。」報導指出，穆巴瑞位於哈拉雷南部郊區，而奇馬尼馬尼則在10英哩（約16公里）之外。

消息傳到電信大亨馬西伊瓦（Strive Masiyiwa）的耳裡，迪隆的事跡讓他大受感動，稱讚她的義舉是「最富有同情心的善行。」馬西伊瓦承諾，等救災行動告一段落，他將會設法聯繫迪隆，並且將替她蓋一棟備有太陽能與自來水的房屋，且每個月還會供應她1000美元（約新台幣3萬元）的終生津貼。根據富比士調查，馬西伊瓦是非洲第8大富豪，身家約20億美元（約新台幣617億元）。

據悉，迪隆依靠販賣衣物維生，每天清晨4點就會起床，長途跋涉地販售衣服。她向ZimLive網站表示，當天她從電台上聽到風災的消息，「我立刻打包稍早採購來的衣服和外套，隔天上午到Star FM電台報到。」

▼高齡71歲的阿嬤迪隆沒錢搭小巴士，徒步16公里只為了捐贈物資給災民。（圖／翻攝自Facebook／Highlands Presbyterian Church - Harare）

▲▼辛巴威71歲阿嬤沒錢搭小巴士，徒步16公里只為了捐贈物資給災民。（圖／翻攝自Facebook／Highlands Presbyterian Church - Harare）

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關鍵字：熱帶氣旋伊代,莫三比克,辛巴威,Plaxedes Dilon,Gogo Magombo

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