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中評社：美軍進駐AIT維安「非同小可」　觸動中美最敏感神經

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▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美國在台協會AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

大陸中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）3日證實，AIT現址從2005年起就有美軍駐守。對此，《中評社》6日再度發布社評指出，「此事非同小可」，顯示美國已違背承諾，還不停地挑戰中方底線，「觸動中美之間最為敏感的神經，是相當危險的」，且中美貿易談判正在取得重要進展，中美關係發展也處於非常重要的關鍵時刻，中國大陸對此應嚴蕭看待、有效應對。

AIT於3日證實有美軍駐守負責維安後，《中評社》先發布社評指出，此舉是美國在「高調刺激大陸」，且「美軍陸戰隊駐台不會增加台灣安全，相反會加大大陸軍事反擊的風險，蔡當局勿有僥倖心理」。

兩天過去，《中評社》6日再度發出社評，內容指出AIT有美軍駐守負責維安「非同小可」，此舉表明美國早已違背自己的承諾，還不停地、試探性地、切香腸式地挑戰中方底線，觸動中美之間最為敏感的神經，是相當危險的。「美國國務院發言人之所以及時重申美國奉行一個中國政策，正是因為知道理虧、已違背美國對中國的承諾、觸及中國的底線，以重申『奉行一個中國政策』作掩護」。

社評指出，正如中國外交部發言人所說，美方在與台灣保持非官方關係的問題上有過明確承諾。但中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，此前就已多次向美方表明嚴正立場。並重申，「一個中國原則是中美關係的政治基礎」，美方以任何借口派軍事人員赴台，都違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必然給中美關係造成消極影響；「敦促美方糾正錯誤做法，慎重穩妥地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。

社評認為，中美貿易談判正在取得重要進展，中美關係發展也處於非常重要的關鍵時刻，要防止美國在敏感的台灣問題上挑釁中國大陸底線，有效應對，以免傳遞錯誤訊息，既影響中美關係大局，也增加兩岸關係和平發展的變數，「中國大陸應該嚴蕭看待、有效應對」。

▼中美經貿磋商還在進行當中。（圖／路透社）

▲▼ 劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

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關鍵字：AIT,美軍,陸戰隊,維安,美國在台協會,中美貿易談判,貿易戰

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