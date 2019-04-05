吃屎哥嗆炸總統府「人生最後一戰」！2小時被上銬　慘況曝光

▲吃屎哥嗆炸總統府「人生最後一戰」，警方2小時火速逮人。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

自稱網路紅人的游兆霖因為喜歡在網路上發祭品文，像是川普當選就吃大便、不敢挑戰館長就吃屎等，所以也被網友封為吃屎哥。吃屎哥5日又在臉書狂言說，「我也不要命了啦，我要炸總統府啦！」還說是人生最後一戰。對此，桃園市警方5日晚間已經把游兆霖帶回偵辦，訊後將依法送辦。

吃屎哥游兆霖5日下午4時許在臉書上傳了一段自拍影片，內容可以看見他一臉激憤的對鏡頭說，「各位全台灣的人，我叫網路紅人吃屎哥，社會上沒有所謂的兄弟，也沒有所謂的義氣，我的人生已經是一片空白」、「我也不要命了啦！我要炸總統府！」隨後更發文說「東西跟兄弟都準備好了，吃屎哥人生最後一戰」。

▲警方2小時火速逮捕吃屎哥，訊後將依恐嚇罪移送地檢署。（圖／記者沈繼昌攝）

其他網友看了紛紛留言說，「你又在演哪齣」、「這次又怎麼啦」、「你是被人騙錢喔」、「怎麼連話都說不清楚」、「你心情不好喔」、「你是不是要哭了啊」。但也有人留言說：「什麼玩笑不開，開這種玩笑，想紅也不是這樣」、「小英快跑！吃屎哥要來了」、「一路好走」。

對此，桃園市中壢警方接獲相關情資後，認為游兆霖的影片有涉犯恐嚇公眾的嫌疑，因此立刻出動員警前往游男的住家找人，但游男在臉書發文恐嚇後就立刻離家，所幸員警5日晚間6時50分許，成功在游男住家的附近將人逮捕帶回，偵訊後依恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。

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