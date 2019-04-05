母校屈服一中　蔡英文：「台灣是主權獨立國家」不會從地球上消失

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday直播）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文的母校倫敦政治經濟學院（LSE），學院內地球裝置藝術原本全球地圖將大陸與台灣分成不同顏色，卻遭中國大陸留學生不滿抗議，學院3日找來大陸與台灣留學生開會，最後決議把台灣塗上和大陸一樣的顏色，台灣學子痛批是矮化國格。蔡英文5日受訪時強調，「台灣不會從地球上消失，我們就是主權獨立的國家」。

LSE今年3月在校內設置了一個名為「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）的裝置藝術，裝置藝術為倒轉的巨型地球雕塑，雕塑上的圖案引發大陸留學生不滿，因為它把大陸與台灣分成了不同顏色，並寫出中華民國台灣ROC、Taiwan等字樣。

我國外交部4日表示，我駐英國代表處在第一時間已經向校方表達嚴正關切，並透過台英國會小組多位重量級議員同步進洽校方，呼籲校方尊重台海兩岸分治的事實，維持地圖原狀，避免採取任何可能誤導視聽的調整。外交部指出，駐英代表處將持續注意相關發展，並透過代表處與學校密切溝通處理，要求能適當處理，勿屈從不符事實的政治干擾或施壓，而貶損中華民國的地位。

針對母校矮化國格，蔡英文5日受訪時回應，「我想我們大家都有一個共同的信念，我們本來就是一個主權獨立的國家，那這件事情發生以後，外交部已經在第一時間請駐館去交涉，我們也會再從旁去了解有什麼樣方式可以進一步去釐清，但不論是不是我的母校，不變的事實是我們不會從地球上消失，我們就是一個主權獨立的國家。」