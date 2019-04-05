逾百位黨代表籲徵召韓國瑜　鍾小平：訪美後親遞交連署書

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨內力拱高雄市長韓國瑜聲音不斷，台北市議員鍾小平、王欣儀、張斯綱三月底宣布串連全國1600位黨代表，希望至少獲得過半連署，呼籲黨主席吳敦義召開臨時全國代表大會，徵召韓國瑜代表國民黨參選2020總統，鍾小平受訪表示，連署的過程很順利，黨代表很快就簽名，目前已經有超過100位黨代表連署。

張斯綱則說，以他接觸到的黨代表，約有一半連署支持韓國瑜，不過有些黨代表有的擔心提名程序出有問題，深怕重演換柱事件，另外還有高雄市民的觀感問題，黨代表更是站在黨的立場想，期望過程合理、程序順利，不影響未來選舉，還影響國民黨的形象與團結，希望能有解套的方式。

國民黨內力拱韓國瑜參選總統聲量持續加溫，組發會主委李哲華日前罕見地下通牒，要黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長，都應對此公開表態，讓黨主席吳敦義好做事。鍾小平表示認同，「因為黨內有些阻力，有朱跟王的那些力量」，大家願意勇敢表態很好。

不過張斯綱聽聞此事連喊好幾聲「不需要」，他認為，已經有很多民調了，民調數字已經可以做一些參考，不需要逼大家表態，這動作沒有什麼好處，反而還會造成不必要的想法與猜忌，會讓韓國瑜很尷尬 ，對他不好。

張斯綱強調，重點應該是徵召的方式，如果徵召韓國瑜，就不要辦初選，如果韓國瑜不願意，就趕快辦初選，不要留下什麼後遺症，決定好了大家就往前衝，呼籲黨中央盡快決定。

另外，王欣儀從3月中開始號召全民響應「徴召韓國瑜全台發大財」總統挺韓連署活動，目前連署已經破8萬份。