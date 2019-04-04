4人1狗逃3樓頂躲火警　黃金獵犬主人堅持：先救牠再救我

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山地區清晨發生火警，一間早餐店疑似電線走火引發火災，現場冒出陣陣黑煙，消防局接獲報案後，立即出動第二大隊、竹東、橫山、尖石、芎林分隊共9車24人前往搶救，火勢很快就被撲滅。一位老婦人在逃生時不小心撞到頭，已由橫山分隊救護車送往竹榮醫院，隔壁住戶2大2小及1隻黃金獵犬則在飼主堅持「先救狗再救主人」的要求下先將黃金獵犬安全著地後再返回救人。

▲新竹市橫山地區上午發生一起火警，民眾與黃金獵犬躲到樓頂上等待救援。（圖／記者陳凱力翻攝）



新竹縣消防局指出，4日清晨5點38分接獲民眾119報案，消防隊抵達現場後，起火的是一間早餐店，由於適逢假日，所以尚未營業，店內的老婦人在逃生時，不小心撞傷頭，而隔壁住家的2名大人、2名小孩及1隻黃金獵犬，都在3樓屋頂等待救援。

由於起火點離橫山消防分隊很近，消防人員快速趕到現場後，出3水線將火勢迅速撲滅，再從一樓架梯將3樓屋頂的民眾與狗一一救出，只是原本消防隊人員欲先將2大2小救出後再返回救黃金獵犬，但黃金的主人堅持：「先救牠，否則我也不下去」，於是消防人員只好先將黃金獵犬抱下一樓再返回救飼主，除了早餐店的老婦人撞傷頭送醫、情緒較激動外，其他民眾則無人受傷。

▲黃金獵犬的主人向消防員表示，一定要先救狗，否則自己也不下去。（圖／記者陳凱力翻攝）



▲黃金獵犬也乖巧的配合消防人員讓他們抱下鋁梯。（圖／記者陳凱力翻攝）