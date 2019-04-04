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台南虎媽事件翻版！她衝學校一個轉念　結局展開網讚翻

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▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲父母護子心切難免，但轉念可能會有更好的處理方法...（圖／免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

台南虎媽不滿女兒遭霸凌，1日衝學校讓女兒回賞一巴掌報仇，引發熱議。有一位媽媽在臉書分享類似經驗，表示她以前一聽國小3年級兒子被同學打耳光，也是二話不說衝到學校處理，但她當下一個不同的念頭閃過，竟讓這件事有了好的結局。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」發文，表示兒子小毅（化名）就讀小三那年，她接到老師電話「你兒子被同學打了，請快來處理」，立刻一肚子火衝到學校。經過初步了解，是男同學小明（化名）打了兒子一個耳光，兒子雖想反擊，但對方硬生生高他一個頭，只好作罷。

請繼續往下閱讀...

當時老師聳了聳肩表示，不知道該怎麼辦，因為小明家境複雜，父親在獄中服刑，母親跟人跑了，是奶奶隔代教養，所以只能請原PO到校來，看她要如何處理。

監獄,犯罪,刑責,犯人,人犯,受刑人,更生,矯正機關,服勞務▲（圖／周宸亘記者攝）

▲動手男同學出自問題家庭，讓老師傷透腦筋。（示意圖／資料照）

原PO看了看小明倔強的小臉，不禁轉念蹲下問「我是小毅的媽媽，阿姨可以問你為什麼打他嗎？」但小明倔強不肯說，她便進一步強調「你老實說，若是小毅錯，阿姨絕對不偏袒他，好嗎？」

話說到這裡，小明才開口表示，當時班上女同學跌倒，但小毅見狀不僅沒上前攙扶，還把女同學口袋掉出的糖果給吃了。原PO一聽傻眼，立刻回頭狠瞪兒子一眼，兒子則點頭默認。

原PO鬆下臉，溫柔地對小明說「阿姨知道了，知道你是有正義感的孩子，這是好事，但打人就是不對，小毅做錯了你可以告訴老師，但不能用暴力打人…現在你可以跟小毅說對不起嗎？阿姨也會讓小毅跟你還有女同學道歉…」

小明聽完點了點頭，2人相互道歉，原PO嚴肅地告誡兒子「明天從你的小豬挖錢出來買糖果賠給小萍（女同學），還要跟她說對不起…」隨後跟小明叮嚀「小毅再不乖，你就跟我說，阿姨一定揍他…」這才讓小明破涕為笑。

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲經過這次事件，小明和小毅變成死黨，情誼一直維持到畢業。（示意圖／資料照）

令原PO欣慰的是，小明從此跟兒子成為好朋友，直到國小畢業，「如今不知道小明去唸哪間學校了，希望這孩子能保持正義的個性，不要誤入歧途。」

她強調，她是支持虎媽作法的，但方式應該可以更緩和，「當你的孩子在學校遇到了霸凌事件…先搞清事情緣由再來決定處理的方式，這很重要。

許多網友看完大讚正能量滿滿，紛紛留言表示「原PO處理方式超讚」、「大人總是要多一點理智」、「這才是有智慧的方式」、「明理的好媽媽。」

不過，也有人認為「這是偶發事件，不是長期霸凌，不應該相提並論」、「這種作法比較適合國中以下、還沒進入叛逆期的孩子，如果是國中以上屁孩，妳嘴巴說到爛他可能還會回靠x...」掀起熱議。

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關鍵字：虎媽,霸凌,巴掌,耳光,教育

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