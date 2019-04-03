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【廣編】日本頂級琴酒匯集15間人氣餐酒吧　推《ROKU春之賞》套餐

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▲▼日本頂級琴酒匯集15間人氣餐酒吧　推《ROKU春之賞》套餐。（圖／業者提供）

▲賦樂旅居East End《ROKU春之賞》期間限定套餐。

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圖、文／三得利提供

融合日本傳統職人製酒工藝、在地文化概念的「六 ROKU日本頂級琴酒」，採選六種日本四季代表植物精餾製成，近年帶起一波全球新興琴酒浪潮，已成全球酒吧與餐酒館中必備的人氣調酒飲品。今年四月份ROKU和台北15家人氣餐酒吧合作，以ROKU的春季原料櫻花、櫻花葉為主題，推出《ROKU春之賞》期間限定套餐，各家特色春之旬料理搭配ROKU Gin & Tonic（琴通寧） 特調，讓身在台灣的消費者也能感受日式一期一會的花見時節，來一趟風雅的舌尖春之賞小旅行。

ROKU是三得利旗下頂級琴酒品牌，在日文裡代表著「六」，由六種經典的日本植物原料 — 櫻花、櫻花葉、煎茶、玉露、山椒、柚子皮製作而成。這些原料使著ROKU有別於傳統琴酒一般直接且強烈的口味，入口時香氣細緻、層次豐富，具體呈現六種稀有日本在地原料風味。

ROKU以春季的櫻花、櫻花葉原料和15間人氣餐酒吧的春之旬料理交融，猶如一場精彩的樹下賞櫻餐敘。想了解更多活動詳情，請見台灣三得利官方粉絲頁「Beam Suntory-三得利調酒俱樂部」
https://www.facebook.com/BeamSuntoryTaiwanCocktail

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關鍵字：三得利,琴酒,賦樂旅居,櫻花季

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