雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

▲阿里山每年櫻花盛開總吸引國內外旅客爭相朝聖。（圖／林務局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著阿里山櫻王及小櫻王花況盛開，阿里山花季也隨之起跑，然而隱身美麗山林之中從日治時代就存在的百年老店─阿里山賓館，更是許多遊客上山賞花駐足停留之地。建於1913年，日治時期為阿里山林場俱樂部經歷多次整修，及2012年新館的落成，融合現代與歷史傳承的建築，也在每每午後的雲海圍繞下，增添一股神秘感。

全台最高最具歷史代表性的地方文化館『1913阿里山舊事所』為阿里山賓館的原始建築。整棟採用阿里山本地的純檜木打造，使用日式卡榫的工法搭建而成。當年招待過許多名人，包含多位日本總督，及國民政府來台後的高官達人。門口的老櫻花長命百歲，每當櫻花盛開，雲霧飄來，更增添一股特殊的神祕感。而阿里山賓館，因地理位置優越，位在阿里山步道景點的中心，是許多國內外遊客前來探訪此一人間仙境時住宿的首選。

▲▼阿里山每年櫻花盛開，『1913阿里山舊事所』也就是現在的阿里山賓館，充滿歷史性的建築風格，成為賞櫻花人們最愛的住宿勝地。（圖／翁伊森翻攝）

走進1913阿里山舊事所，映入眼簾的是滿牆的黑膠唱片，不論是門口的門牌、早期接待旅客的檜木櫃台、左側昭和時期新高阿里山手繪地圖，都保留原始陳設，極富歷史意義。

一樓內部的『50年代咖啡廳』，播放著舊式唱片機傳出的懷舊老歌，該處曾為飯店交誼舞廳，因此仍保留著提供樂手表演用的小舞台，以及使用黃銅條打造的舞池空間。

50年代咖啡廳從下午1時開始營業，總是坐滿慕名而來的國內外旅客，到了夜晚點亮舞池上方球型彩燈，頗有舊時那卡西與50年代群星會的懷念氛圍，增添懷舊咖啡廳浪漫氣氛。

阿里山賓館總經理高芳逸表示，賓館建築採用新館及歷史館共構，現代與歷史傳承融合的恰如其分為特色，特別是1913阿里山舊事所原汁原味保留檜木建築及舊有文史資料，改制為地方文化館後，將結合自然生態與歷史傳承，發展賓館特有特色，朝向『文創』飯店轉型經營，不定期與藝術家合作，舉行常態性展覽，不僅擺設精美畫風的阿里山風光繪畫、精美木雕作品，並提供代售服務。

甚至舉行學生寫生比賽，得獎者將獲得飯店住宿的獎勵，作品也將陳設於長廊中供遊客觀賞。飯店位於阿里山步道景點的中心點，不僅提供精緻下午茶、SPA服務，更有五星級餐，是山上難得的聚餐宴會場所，除此之外，夜晚觀星服務更讓現代人忘卻都市中的塵事與緊張氣氛，來此可得到身心靈的放鬆與休憩。