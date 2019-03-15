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韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花水杯、筆記本變可愛

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▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

不知道你跟儂編有沒有一樣的習慣，經過藥妝店就會去進去繞繞，無論有沒有想要買的東西，就是會看看特價品，看看新鮮貨。除了藥妝店之外，大創也是經過就會默默的被它吸進去的一間店，原本只是個漫無目的遊走，但出來時，手上都會多幾個神奇小掛勾，或是小層板（燦笑）。

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

同時，韓國大創也會跟著大家一起過節日，聖誕節、萬聖節都會推出限定品，另一個重要的慶典非櫻花祭莫屬啦！想到日本、韓國除了壽司生魚片、泡菜、燒肉之外（到底多愛吃），應該就是櫻花了，在這種乍暖還寒的時節，剛好是櫻花綻放的時間，除了出國賞櫻，國內也有許多賞櫻之處，內湖、三芝等等。

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

如果真的對櫻花癡迷，想必除了以上幾個地方之外，韓國大創勢必也要去逛一下啦！一口氣推出近百樣櫻花限定的周邊，從美美的家飾、廚房用具、3C用品、鍋碗瓢盆、器皿，到美妝用具，滿滿的夢幻粉紅色，一整個排開了，超美的。

給水水愛漂亮的你

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

最值得推薦的，儂編這裡幫大家小小整理一下，應該是從最實用的東西開始下手，像是女孩們一定會用到的美妝刷具、化妝包、梳子等等。這類的日常用品一放上櫻花之後，每次使用就像是提醒你春天來了，心情也都不自覺好起來了呢。

給辦公室鬱悶的你

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

如果想把辦公室的灰暗氣氛換一換，就用這些櫻花系列的辦公室小物吧！手機殼、手機架、小本本、便利貼，在無趣的辦公室裡，整天盯著電腦螢幕的表格，呈現眼神死的狀態（老闆我沒有喔~），看到這些粉嫩色的小物，心情也感受到微微的療癒，無法出門賞櫻，至少在辦公室的座位上可以幻想一下。 

給喜歡為生活加點小巧思的你

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

如果因為工作太過匆忙，無法遠赴日本賞櫻，就連台灣的賞櫻處也沒有機會一探究竟的話，至少家裡可以把它弄的美美，利用一些櫻花家飾吊布，讓家裡充滿春天的氣息也是不錯的方法喔！

韓國大創櫻花限定杯↓↓↓

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

櫻花限定筆記本↓↓↓

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

大創櫻花限定生活用品↓↓↓

▲▼ 韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛（圖／bella儂儂提供）

以上這些櫻花限定品是來自韓國大創，台灣預計也同樣會有櫻花相關周邊，到時後記得去尋寶一下喔！ 

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：韓國大創,大創,櫻花季,櫻花,粉紅控,日常用品

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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