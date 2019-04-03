愛車剛買一年多半夜「被砸」　苦主查兇手…20多隻流浪狗啃的

▲台南南區發生民眾愛車，被「犬群」攻擊啃咬造成車輛受損，附近居民希望市府能介入處理，維護居民人身安全。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名陳姓民眾，3月29日發現他停在門口的愛車遭到破壞，車子鈑金凹陷、傷痕累累，連ABS煞車線也斷，維修費用高達5萬多元，他調閱住家監視器發現毀車的竟是「一群流浪狗」所為，面對這群無主野狗，車主求償無門感到氣憤無奈，附近居民希望市府能介入處理，維護居民人身安全。



台南市南區的陳姓男子表示，3月29日上午發現，才買1年的愛車HR-V車體鈑金凹陷、傷痕累累，連ABS煞車線也斷了，他原本以為是半夜遭人惡意破壞，即調閱監視器查看，一看不得了，在凌晨2時至4時間，突有20幾隻大型野狗群，不知何故發狂啃咬車體，才造成板金凹陷傷痕累累、ABS煞車線全斷的悲劇。



陳先生抱怨，當地流浪狗一般都聚集在南區海濱或較偏僻處所，最近不曉得何故，犬群跑進社區，已發生多起野狗搞破壞事件，如今又發生犬群攻擊啃咬車子情事，讓社區居民感到憂心，會不會再重演多年前狗群追咬居民事件。



據了解，該處的犬隻都屬於「TNVR狗」，也就是動保處對於流浪狗進行Trap（誘捕）、Neuter（絕育）、Vaccinate（施打疫苗）及Return（回置）等犬隻。流浪動物團體指出，犬群會攻擊啃咬車子，可能因追貓時，貓躲入車體內所致，但居民認為犬群已有攻擊行為就要及早介入處理，等到犬群發生攻擊人事件再來處理，屆時恐生意外憾事。



台南市動保處指出，民眾如發現異常犬群可通報該處進行捕捉，如果通報捕捉單位後，車子有發生受損，即可針對搞破壞犬隻，判定屬於家犬或流浪犬，若屬於家犬則應向飼主求償，飼主在刑事部分涉及毀損罪，民事部分涉及損害賠償。若屬於一般流浪犬，則由晶片判讀是否為政府所施作之TNVR之犬隻。另是否可以提出國賠，應視個案是否有通報過捕捉單位卻未積極處理，若捕捉單位未積極處理即有適用國賠可能性。