住院只想睡個好覺！　最讓人抓狂的10大惱人事

▲不少住院過的病患，都有住院不愉快的經驗。（圖／取自Pixabay，下同）

不少住院過的病患，應該都會有住院不愉快的經驗，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區，看看這些上榜的抓狂事蹟，你有沒有曾經有悲慘經驗呢～

五、食物難吃

住院除了沒辦法吃想吃的東西之外，還要吃「健康餐」，顧名思義就是讓你吃得健健康康，且院方會安排少油少鹽的清淡食物，再加上龐大的需求，大鍋菜是很難好吃的～也有可能因為心情影響了食慾，平常胃口還算可以，但有了病痛會讓食物變得不吸引人！

四、藥水味很重

進到醫院有一種沉重的心情，可能才會意識到自己的生病，因此必須住院休養，醫院裡總是有一股令人不舒服的消毒藥水味，待久了，不只鼻子能聞到，就連身上的衣物也都殘留著藥水味，會恨不得想要趕快好轉出院！

三、很無聊

一旦住院，生活作息不能再像待在家一樣，想要幾點就寢都可以，或者平常會做的娛樂休閒都要捨棄，要乖乖在醫院等待護士查房、或者換藥，照三餐被關照，持續幾天之後，就會覺得「很無聊！」

二、隔壁床很吵

住院如果不是單人病房，一定需要跟不認識的病患同一間，可能對方身體狀況不佳、病痛纏身，還有可能會遇到隔壁床的病患，陸續有來探病的親朋好友，由於病床間只隔著簾子，聲音仍聽得一清二楚，可能也會把你從睡夢中吵醒～

一、睡不好

住院的病人肯定容易睡不好，需要跟從沒見過面的病友協調作息，且住在同一天病房，就寢熄燈等起居作息也有限制，不像住在家裡可以任意時間關燈，此外還需要與其他病患同使用浴廁，彼此間也要互相包容，不然很可能會一言不合就起衝突。

▲住院最讓人抓狂的10大惱人事，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區，看看這些上榜的抓狂事蹟。（圖／網路溫度計）