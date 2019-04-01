Siri聽不懂日本新年號！民眾怨：手機打不出「令和」漢字

▲日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／編譯

日本政府於當地時間上午11時半宣布，新年號為「令和」（れいわ），取自日本和歌集《萬葉集》，將於5月1日德仁皇太子即位後正式改元。然而有民眾卻發現，在iPhone輸入「れいわ」後竟無法打出令和的漢字，只會出現「0話」、「0羽」等無意義的詞彙，連Siri也聽不懂，僅有部分電腦文字輸入軟體將令和登記為單詞。

根據IT media NEWS報導，日本內閣官房長官菅義偉11時半公布德仁皇太子登基後的新年號，同時提到是取自於和歌集《萬葉書》，帶有「如同歷經嚴寒，在春天再度來臨時，盛開的梅花一樣，希望每位日本國民都能夠在對明日的希望中，綻放各自的花朵」的涵義。而由於「令和」並非常見單字，在新年號公布的第一時間，就有民眾反應「打不出來」。

▲用iPhone輸入令和拼音，自動選字卻跳不出來正確漢字。（圖／手機截圖）



經過記者實測，在iPhone以日文輸入法輸「れいわ」的確打不出「令和」二字，只會出現「0話」、「0羽」等字。另外，電腦文字輸入軟體ATOK仍然無法打出「令和」漢字，必須一個一個字分別選字，才能順利打出漢字，但Microsoft IME則是在11時44分後便可以直接打出令和兩字，而日文版Siri目前仍無法辨識「令和」一詞。

「令和」是首度選用日本文學的新年號，取自日本現存最古老、也具有相當文學價值的和歌集《萬葉集》，第五卷中的梅花之歌32首序文「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」（初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす）。