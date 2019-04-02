營造書香家庭　屏東縣「寶貝寶貝探險趣」親子共讀開跑　

▲屏東縣府與各鄉鎮圖書館合作「寶貝寶貝探險趣」，4月至7月舉辦一系列親子共讀活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



為讓孩子及早接觸閱讀，屏東縣政府與各鄉鎮圖書館合作「寶貝寶貝探險趣」親子共讀活動，從4月至7月舉辦一系列專為新生兒家庭規劃的親子講座、兒童劇下鄉、故事嘉年華活動，讓新手爸媽為嬰幼兒開啟人生閱讀的第一步，將親子共讀的風氣深植於每個家庭。

▲▼屏東縣府與各鄉鎮圖書館合作「寶貝寶貝探險趣」親子共讀活動。

有研究指出，3歲前是大腦發展的黃金期，讓幼兒閱讀向下扎根，對於孩子的成長別具意義，透過親子共讀不僅有效提升孩童的創造力及專注力，也可讓親子關係更緊密。

今年「寶貝寶貝探險趣」親子共讀系列活動，於4月13日起每週六、日，於屏東演藝廳、各鄉鎮圖書館及學校，展開近60場親子講座及說故事活動。

該活動針對本縣新生兒家庭寄送閱讀邀請卡，邀請新手爸媽及寶貝參加寶寶講座，掃描邀請卡的QR code即可線上報名，報名成功且參加全程者，可取得幼兒借書證1張及閱讀禮袋1份，內含教育部提供的繪本與縣府加碼的洗澡書各1本。活動以2018年出生且無縣內任一公共圖書館借書證的新生兒家庭優先參加。

另從5月起每周末下午2點半及周日上午11時，邀請對位室內樂團於演藝廳一樓大廳演出親子音樂會，自由入場，充滿活潑童趣的曲目，讓音樂貼近生活，引領孩子創造心中的想像與故事。

文化處表示，今年講座除了場次增加、也增加主題的廣度，邀請各領域的專家學者、醫師從幼兒發展面面觀、閱讀素養的培養、說故事技巧等各種主題進行分享。相關活動資訊請逕上文化處官網查詢。