海巡特勤全天候守護　喋血漁船「穩鵬號」返抵高雄港

▲屏東縣東港籍「穩鵬號」漁船在海巡署特勤人員保護下，穿越麻六甲海峽安抵國門。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍「穩鵬號」漁船海上喋血案震驚全臺，為保全證據，海巡人員經21天，航行約7000公里，穿越時傳海盜的麻六甲海峽，24日終於安抵國門，讓海巡人員終於鬆了一口氣。

▲▼東港籍「穩鵬號」漁船平安靠在高雄。

東港籍「穩鵬號」漁船於2月20日在印度洋作業時發生海上喋血案，海巡署派遣艦隊分署及特勤隊人員共同前往救援，人員兵分二路，緊急救援小組於3月2日成功逮捕嫌犯後取得「穩」船控制權，並於3月3日與搭乘「巡護八號」之戒護小組交接，將嫌犯接駁至「巡護八號」船拘留戒護後，隨「巡護八號」先行於3月18日返抵高雄港。

交接之戒護小組，負責保全「穩」船現場跡證以利還原本次漁船海上喋血案真相。由於整體戒護距離長達約7000公里，航程共計21天，須航經麻六甲海峽，面對時有所聞的海盜行為，特勤隊員無不戰戰兢兢，絲毫不敢鬆懈，返航期間人員24小時輪班，並於24日戒護「穩」船返抵國門。

艦隊分署表示：這次任務在行政院國土安全辦公室及外交部指導與協助下，電報通知周邊航程經過的沿海國，表達我國貫徹公權力與落實船旗國管轄權的決心，在行政一體的團隊合作下，穩船終於平安返抵國門，可說是政府跨部會合作最佳成功典範。