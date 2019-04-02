自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

▲畫家陳樹緯出席世界自閉症關懷日寫生活動暨畫展記者會 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

今天是世界自閉症關懷日，監察院與多寶格藝術協會合辦自閉症青年畫家的畫展並舉辦記者會，監察院長張博雅、副院長孫大川以及監委王幼玲、王美玉、楊芳婉、蔡崇義等人皆到場支持。畫家陳樹緯、駱怡初與吳柏均一早先到監察院寫生作畫，有人畫出監察院的庭院與屋頂，現場的人看到作品都讚嘆不已。

韓淑華老師從幼兒園、小學時期就在教他們畫畫，現在孩子慢慢長大，要面對出社會的問題，於是韓淑華與丈夫、導演林正盛，在2015年位泛自閉症者成立多公益團體多寶格藝術發展協會，同時設立「多寶學堂」，提供自閉症青年繪畫與創作的空間，林正盛正在籌拍紀錄片，希望讓大家多認識自閉症，「為他們打開善意對待」。

去年3月開始，由王幼玲協助安排，學員畫作在監察院一樓牆面展出，每三個月更新一次展品。王幼玲透露，每三個月她都自掏腰包2萬元協助辦畫展，希望展出可以持續下去。多寶學堂理事長林正盛表示，現在有不少畫作進入拍賣市場，他們不會特別註明說是「自閉症畫家」，他們就是畫家，用他們的專業去讓社會接納。

▲畫家駱怡初出席世界自閉症關懷日寫生活動暨畫展記者會 。（圖／記者楊亞璇攝）

林正盛強調，自己都以「我們的孩子」稱呼他們，因為無論是自閉兒或大陸用語「孤獨症」，其實都帶有貶義，他們不是要把自己關起來或自己要孤獨，他們天生有一個地方被關住了，沒有辦法學習社交行為模式，他們都很想要交朋友；他認為，反而從這些孩子身上學到，人與人之間不要過度社交，不要有那麼多的利益交換。

張博雅表示，看到展出的作品，相信大家會替他們覺得很佩服，這個畫不是平常可以畫出來，有他們的天賦與特殊性，要我們來畫都畫不出來，鼓勵大家繼續發揮長才，相信多發揮的話，相信自閉症的困擾就減少很多。

孫大川表示，他們的藝術天份不只是畫畫，還能跟服裝等結合，相信他們的才能與其他藝術做不同的相遇。他說，「有人問我民主是什麼意思，其實民主說穿了就是尊重差異，知道大家有些人就是不同，政府不要讓那些不同的人沒有去接他、漏接。」

蔡崇義感性表示，上帝創造人有不同的區隔，但是也創造不同的美，美在我們的生命中會創造璀璨的色彩，讓我們生命更富足。

▲畫家吳柏均出席世界自閉症關懷日寫生活動暨畫展記者會 。（圖／記者楊亞璇攝）