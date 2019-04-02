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奇蹟寶寶！女孕婦腦死…呼吸器維生3個月產子　隔天辦葬禮

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▲醫院,病人。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲西奎拉（Catarina Sequeira）懷孕19周時，因哮喘昏迷導致腦死。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

葡萄牙一名26歲輕艇女運動員西奎拉（Catarina Sequeira）因哮喘昏迷，於2018年12月被宣布腦死，腹中還有19周大的胎兒。醫師為了救回胎兒，決定用呼吸器為其爭取3個月的時間，直到西奎拉的身體狀況於上周惡化，醫師提前進行剖腹產，成功接生男嬰薩爾瓦多（Salvador）；西奎拉的葬禮於隔天舉行。

綜合外媒報導，西奎拉在輕艇運動方面表現優異，曾代表葡萄牙國家隊出賽，但因從小患有哮喘，於2018年12月16日發作進而陷入昏迷。醫師在不久後宣布西奎拉已經腦死，由於她當時有孕在身，醫師便在取得家屬同意後，先用呼吸維持器確保母體機能正常運作，讓胎兒能在懷孕32周時分娩。

由於西奎拉的呼吸機能於3月底開始出現嚴重惡化，醫師決定提前於3月28日進行剖腹產，並成功迎接男嬰薩爾瓦多來到這個世界。薩爾瓦多出生時的體重僅有3.75磅（約1.7公斤），但沒有生命危險，目前被留院觀察3個禮拜。

薩爾瓦多的爸爸形容這名身體情況良好的男嬰是「奇蹟寶寶」，但因失去西奎拉而心情複雜，不願多說什麼；西奎拉的媽媽則說「這是一種痛苦的喜悅」，孫子出生雖然開心，但仍然無法填補失去女兒的痛苦。

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關鍵字：葡萄牙,哮喘

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