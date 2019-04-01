四川森林大火「燒2天30人殉職」　風向改變引發爆燃直撲救火員

▲四川森林大火釀30死。（圖／翻攝自央視新聞微博）

大陸中心／綜合報導

四川省涼山州木里縣境內30日17時發生森林大火，當地森林消防總隊隔日隨即派出689人在海拔4000多公尺的原始森林展開撲救。在救火過程中，風力風向突然改變引發爆燃，現場瞬間燃起巨大火球，造成30人死亡。對此，中共總書記習近平做出重要批示，四川省委省政府、應急管理部和森林消防局第一時間也全力展開搜救。

綜合陸媒報導，火災發生後，四川省軍區涼山軍分區立即啟動應急措施，緊急召集附近13個鄉鎮310多名民兵趕赴現場投入搶救工作。報導提到，起火點在海拔3800公尺左右，地形複雜、坡陡谷深、交通和通訊不便。在救火行動中，受風力風向突變影響，突然引發爆燃，現場瞬間形成巨大火球，有27名森林消防指戰員和3名地方撲火人員失聯。

《央視新聞》報導則提到，截至今（1）日下午18時30分，木里縣森林火災現場已尋到30具遺體，包括27名森林消防指戰員和3名地方撲火人員。森林大火發生後，中共黨中央、國務院高度重視，習近平做出重要批示，中央政治局常委、國務院總理李克強也作出指示要求。

另據《封面新聞》消息，從四川省林業和草原局向省委省政府的緊急報告顯示，火災是由雷擊引起。這份緊急報告提到，火災是由雷擊引起，初期火勢燃燒面積約2公頃，暫未對居民形成威脅；此外，火場海拔約3600公尺，地形複雜，坡陡谷深，屬無人區，通訊不暢、沒有重要設施。