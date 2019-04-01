實境秀變「楚門的世界」？　柯文哲：我到哪攝影機都跟著

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲2018年與網路節目「木曜4超玩」合作一日系列影片，揭開市長工作的神秘面紗，而在網紅行銷變為常態的狀況下，堪稱開山鼻祖的柯文哲陣營開始思考新的做法，未來擬發展如「實境秀」的帶狀節目，盼呈現柯文哲真實的一面之外，同時掌握話語權。不過柯文哲1日受訪時表示不知情，不過他到哪攝影機都跟著。

柯文哲表示，「不曉得，至少我還不知道，是什麼時候要辦？你去問劉奕霆，我都還不曉得這個計畫。」對於這樣的計畫讓他變成好像在拍《楚門的世界》？柯文哲回說「我每天...我到哪攝影機都跟著，倒哪都跟著。」

柯文哲上任後，進一步加強社群媒體互動，臉書之外，官方IG、推特接連開張，相加超過328萬的追蹤人數領先所有政治意見領袖，正是經營自媒體最好的基礎。而過去柯營幕僚也做了不少嘗試，例如各類型直播、行動市政會議Live、便當會等。把最有流量號召力的柯文哲推上第一線，儘管粉絲愛，但對幕僚來說難以預料柯下一秒會做出什麼驚人之舉，宛如「試膽大會」。

如今各政治人物紛朝網路發展，活躍程度不下柯文哲，柯陣營幕僚開始思考「網紅」之後的下一步。根據幕僚初步規劃，未來會以發展知識型、用科普角度解析政策的「帶狀節目」為主，甫以幕僚的視角帶民眾深入市長的一天、市政等；同時，也會把柯文哲最精華的演講內容剪接後製，用短影音的方式便於轉傳、分享，加強擴散力。

▲柯文哲出席反毒英雄聯盟首部曲-Ⅰ真愛你我前進校園宣導活動記者會。（圖／記者李毓康攝）