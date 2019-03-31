女友劈腿被抓包　小黃司機將她砍8刀慘死

新北市一名程姓女子（55歲），離婚後周璇在王姓（56歲）及章姓男子（59歲）之間，但近期王男感覺程女對他態度轉趨冷淡，才得知是因為章男的出現而造成。王男氣不過被程女劈腿，昨深夜11時許找程女與章男談判，過程中突然抓狂，持預藏的水果刀朝程女及章男猛砍，造成程女頸動脈遭砍斷慘死，章男則臟器外露送醫急救後保住性命，而王男行凶後自行投案。

圖文/鏡週刊

警方調查，已婚的王男擔任計程車司機，10年前認識在卡拉OK工作的程女，二人交往至今，但王男最近卻發現，程女對他的態度不如以往，暗中查訪得知，原來程女結識章男，且二人過從甚密，於是在昨晚約程女及章男出面，要程女把話說清楚。

王男當時預藏水果刀在程女住處外等待，當程女與章男出現時，2人對他態度冷淡，王男怒火中燒，醋勁大發，雙方爭吵約5分鐘後，王男即拿出水果刀朝程女頸部、胸部猛刺8刀，程女頸動脈遭砍斷當場倒臥血泊。此時王男再朝章男腹部刺了1刀，章男則肚破腸流，逃到附近的超商求救。行凶的王男在案發後15分鐘，自行帶著凶刀到三重分局慈福派出所投案。

王男供稱，確實不滿程女結識章男，又要與他疏遠，才會邀約對方當面談判，不料到場時卻發現2人對他都很冷淡，一時醋意大發才會行凶，警方訊後將他依殺人罪嫌送辦。

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