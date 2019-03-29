熱褲姐姐別走！3歲弟秒「戲劇式下跪」...悲情趴地留人　網笑瘋：星爺翻版

記者張嘉晏／採訪報導

小小年紀星途可期啊！一位爸爸在臉書出賣3歲兒子「撩妹」的搞笑舉動，對象竟然還是大他好幾歲的熱褲姐姐，直接就在自家店門口上演「戲劇摔」和「趴地留人」的戲碼，讓爸媽看了哭笑不得，網友們也都笑瘋表示「根本戲精」、「還沒初戀就失戀了」。

▲3歲弟弟戲劇式下跪 。（圖／網友連憲瑞授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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一位爸爸在臉書「爆廢公社二館」中貼出一支3歲兒子撩妹的影片，他表示老婆平時都會帶兒子「安安」去店裡工作，安安因此也練就了一身撩妹的功夫，逗趣模樣還意外被監視器拍了下來。影片中可見，當時有位身穿熱褲的小姐姐來買東西，安安從頭到尾都直勾勾地盯著姐姐，彷彿是希望對方可以留下來陪他玩。

不過這位熱褲姐姐拿到東西後卻是直接走出店門，這時安安的右手就像是失去力氣一樣，玩具直接掉到地上，他也難過地「戲劇式往前一跪」，最後還直接趴在地上，一副生無可戀的樣子，讓爸媽看到後全都笑歪，表示「兒子啊！被打槍沒關係~不要氣餒，以後多的是機會。」

▲安安個性頗自戀。

爸爸向《ETtoday新聞雲》表示，其實兒子平時就內心戲很多，有時候拒絕他的要求，他就會忍不住趴下痛哭，根本是小戲精一枚。另外安安也有相當自戀的一面，「有時候路上有人看他，他就會自己問他媽媽說『為什麼大家要一直看安安呢？是因為安安長得好可愛嗎？』」或是稱讚兒子聰明時，他竟然也會喃喃自語「這麼聰明怎麼辦？」讓大人們哭笑不得。

▲是個內心戲很多的孩子。

另外爸爸也透露，兒子平時陪老婆一起工作，根本化身成店裡的吉祥物，還有路過的韓國女子要求要合照，拍了好久才肯離開，安安也相當淡定看待這一切。

網友們看完影片都笑瘋了，紛紛大讚安安是未來的影帝，「還會綜藝摔欸」、「還沒初戀就失戀了」、「人才啊！這麼小感情就下這麼重」、「根本星爺翻版」、「蠟筆小新上身」、「是不是爸爸教的！有樣學樣」、「太有前途了」。

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▼ 連韓國姊姊都想跟安安合照！