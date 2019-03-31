花花公子辣模涉謀殺醫生！　鈍器重擊「屍體塞入後車廂」

▲ 特納先前因擔心無家可歸，而向博奇德求助。（圖／翻攝自臉書／Kelsey Turner）



國際中心／綜合報導

美國成人雜誌《花花公子》的25歲模特兒特納（Kelsey Turner）涉嫌謀殺一名71歲的兒童精神科醫生博奇德（Thomas Burchard），目前已經遭到逮捕。警方在拉斯維加斯一輛汽車的後車廂裡發現死者，法醫勘驗後指出，博奇德的死因是頭部遭鈍器重擊。

▼ 特納的母親表示，女兒與博奇德醫師認識多年。

25-year-old Kelsey Turner has been arrested in connection to the death of long-time Monterey County psychiatrist Dr. Thomas Burchard. Turner was arrested in Stockton. I spoke with her mother, Samantha, who tells me her daughter and Dr. Burchard knew each other for years. pic.twitter.com/IhDc4mrUyb — Christopher Salas (@KSBWChristopher) March 29, 2019

博奇德交往17年的女友厄普（Judy Earp）表示，特納先前因擔心無家可歸，而向博奇德求助。博奇德幫她找到一間公寓，之後甚至幫忙付房租，特納卻一毛錢也沒出過。博奇德3月1日至4日前往拉斯維加斯，卻再也沒有回來。厄普說，「很難相信他再也不會回家了。」

據《福斯新聞》報導，警方表示，有遊客在內華達州米德湖國家遊樂區（Lake Mead National Recreational Area）入口附近，看到一輛車被人砸破窗戶，員警3月7日前來查看，竟然在後車廂找到博奇德的遺體，目前犯案原因有待釐清。

厄普說，博奇德不聽勸阻，執意要幫忙特納，完全沒有警戒心。警方在加州斯托克頓（Stockton）逮捕了特納，目前她被關押在當地監獄，不得保釋，正等待受審。鄰居目睹聯邦調查局（FBI）探員上門，而當時特納的4歲女兒也在場。