花花公子辣模涉謀殺醫生！　鈍器重擊「屍體塞入後車廂」

▲ 特納先前因擔心無家可歸,而向博奇德求助。(圖/翻攝自臉書/Kelsey Turner)



美國成人雜誌《花花公子》的25歲模特兒特納(Kelsey Turner)涉嫌謀殺一名71歲的兒童精神科醫生博奇德(Thomas Burchard),目前已經遭到逮捕。警方在拉斯維加斯一輛汽車的後車廂裡發現死者,法醫勘驗後指出,博奇德的死因是頭部遭鈍器重擊。

▼ 特納的母親表示,女兒與博奇德醫師認識多年。

25-year-old Kelsey Turner has been arrested in connection to the death of long-time Monterey County psychiatrist Dr. Thomas Burchard. Turner was arrested in Stockton. I spoke with her mother, Samantha, who tells me her daughter and Dr. Burchard knew each other for years. pic.twitter.com/IhDc4mrUyb